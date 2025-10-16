Смертельна ДТП, виїзд з України та обшуки у компаніях: де зараз бізнесмен Ярославський

Ярославський зараз не живе в Україні

Олександр Ярославський — харківський бізнесмен і колишній президент харківського футбольного клубу "Металіст". Цього року в компаніях Ярославського проводили обшуки через підозру про привласнення коштів під час афери з "Укртатнафтою".

Що треба знати:

Олександр Ярославський є власником різних бізнесів

Журналісти з'ясували, що олігарх має британське громадянство

Ярославського бачили на яхті у Франції

"Телеграф" вирішив з'ясувати, де зараз бізнесмен і які останні новини про нього з'являлися.

Ярославський є засновником групи DCH (Development Construction Holding). За його кошти збудували перший готель класу люкс Kharkiv Palace 5*. Під час Євро-2012 там розміщувалася штаб-квартира УЄФА. Згодом мільйонер викупив контрольний пакет акцій Харківського тракторного заводу. Також він придбав Дніпровський металургійний завод і криворізький рудник "Суха Балка" у російського олігарха Романа Абрамовича.

Де зараз Олександр Ярославський

Напередодні повномасштабного вторгнення кортеж Ярославського збив на смерть людину під Харковом. Джерела "Телеграфу" повідомляли, що "з ймовірністю 90%" за кермом автомобіля був бізнесмен. Ярославського викликали на допит, але він не прийшов.

В пресслужбі компанії Ярославського DCH повідомляли, що він "вилетів до Лондона для зустрічі із сім’єю відповідно до затвердженого графіку". Сам мільйонер стверджував, що в момент аварії "спокійно спав вдома". Згодом водій, який працює в одній зі структур Ярославського, зізнався поліції, що саме він був за кермом автівки під час смертельної ДТП.

Олександр Ярославський, фото ua-football.com

У травні 2022 року Ярославський виставив на продаж свою яхту Kaiser за 49,5 млн євро. Тоді він зазначив, що кошти спрямує на програму відновлення Харкова від російських обстрілів.

У 2023 році стало відомо, що мільйонер має британське громадянство. Це з'ясував журналіст "УП" Михайло Ткач. Однак він розповів, що не зміг зустріти Ярославського у Лондоні. Невдовзі дружина олігарха — Марина Свентицька — повідомила, що розлучилась з ним ще у 2022 році. Вони мають трьох дітей.

Ярославський з сім'єю, фото з інстаграм-сторінки його дружини

Колишня дружина Ярославського - Марина Свентицька, фото з інстаграм-сторінки його дружини

Влітку 2023 року олігарха помітили відпочивальники на пляжі Палома у Франції. Він пообідав у ресторані та повернувся на свою яхту, яку обіцяв продати. У лютому 2024 року стало відомо, що Ярославський все ще володіє яхтою.

Ярославський на яхті, фото "Батальйон Монако"

Яхта Kaiser — це 60-метрове судно німецької компанії Abeking & Rasmussen. У 6 каютах поміщається до 12 гостей і 15 членів екіпажу. У 2024 році вартість такої яхти становила 52 мільйони доларів.

У 2024 році Ярославського оголосили в розшук в Росії. У базі МВС не зазначили статтю, за якою його шукають, однак відомо, що українець фігурує у справі про розкрадання нафти.

Ярославського оголосили в розшук у Росії, скриншот з російського сайту

У травні 2025 року у компаніях, підконтрольних Ярославському, слідчі провели обшуки. Вони знайшли докази, що на рахунках бізнесмена є кілька мільярдів гривень, привласнених під час афери з "Укртатнафтою". Дев'ятьом учасникам організованої групи оголосили про підозру. Також арештували рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до її ексголови та корпоративні права низки підприємств.

У компаніях Ярославського відбувалися обшуки, фото Нацполіції

