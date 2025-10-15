Вы бы ее не узнали: как выглядела в молодости Наталья Королевская, сбежавшая в Дубай

Королевская сейчас выглядит совсем по-другому

Пророссийский политик и бывший нардеп Наталья Королевская, которую НАБУ объявило в розыск, существенно изменилась со времен молодости. На некоторых фото с юности ее сложно узнать.

Что нужно знать:

Наталья Королевская имела пышные формы в молодости

Она хорошо училась в школе

Королевская имеет хорошие отношения со своим братом

"Телеграф" решил выяснить, какой была политик в молодости и что известно об этом периоде ее жизни.

Наталья Королевская в молодости

Королевская родилась в городке Красный Луч в Луганской области. Наталья посещала школу в родном городе. Как вспоминали знакомые, Королевская училась на "четверки" и "пятерки". Также о ней упоминали как о "королевской моднице". В школьные и университетские годы Королевская имела пышные формы, поэтому в сети ее называли "пышкой".

Королевская в детстве, фото: bilshe.com

Королевская в детстве, фото из сети

В юности Королевскую часто видели с ее братом Константином, который на 10 лет старше. Он стал для нее и другом, и наставником. Константин посещал различные культурные мероприятия с Королевской.

С детства Наташи я лучше всего помню один случай. Мы пошли с ней на новогодний утренник в местный Дворец культуры. Атмосфера праздничная: украшенная елка, люди в нарядной одежде, гремит музыка. А Наташа в то время очень любила танцевать. Когда она услышала музыку, сразу начала танцевать. Она так увлеклась танцами, что потеряла меня из виду. Когда музыка остановилась, Наташа расплакалась – меня не было рядом. В первый раз в жизни я увидел ее растерянной и со слезами на глазах. Я больше никогда не хотел, чтобы Наташа плакала. Константин Королевский

Королевская в юности, фото: bilshe.com

Поговаривали, что Константин в значительной степени повлиял на карьерное развитие Королевской. Он занимал должность заместителя министра регионального развития России и был фигурантом уголовного дела о хищении и присвоении более 90 миллионов рублей из бюджета Москвы. В 2019 году появилась информация о том, что Константин занимается устричным бизнесом с советником диктатора Путина.

Королевская с братом Константином, фото: bilshe.com

После начала полномасштабного вторжения стало известно, что Королевская вместе с семьей уехала в Дубай. Сообщалось, что там политик вместе с мужем, Юрием Солодом, приобрела недвижимость более чем на $10 млн (более 410 млн грн). В 2023 году Королевская и Солод сложили мандаты народных депутатов "по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам".

Королевская и Солод, фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, где жила Наталья Королевская до начала полномасштабной войны. Сейчас имение выставили на продажу.