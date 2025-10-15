Приобрел ее у осужденного лидера секты: как выглядит роскошная вилла Абрамовича в Стамбуле

Вилла Абрамовича связана с коррупционным скандалом

Роман Абрамович — российский олигарх, который считается одним из самых богатых людей мира. В частности, в сети появились фотографии его роскошной виллы в Стамбуле.

На вилле олигарха в местности Ваникой района Ускюдар завершили реставрационные работы, пишет Haberler.com. Она поражает своими масштабами и является одним из самых красивых мест на Босфоре. Стоимость такого особняка оценивается в 18 миллионов долларов, а его площадь составляет 9600 квадратных метров.

Вилла Абрамовича с высоты птичьего полета, фото Haberler.com

На территории расположены два огромных дома — по 2 тысячи квадратных метров каждый. Также там есть гектар земли с огромными террасами и бассейном. Журналистам удалось снять виллу Абрамовича с высоты птичьего полета, а что внутри — неизвестно.

Вилла Абрамовича находится на огромной территории, фото Haberler.com

Интересно, что вокруг виллы Абрамовича возник коррупционный скандал. Член Республиканской народной партии дал показания по делу о расследовании коррупции по отстраненному мэру Стамбула Экрему Имамоглу. Он отметил, что за незаконное строительство вилл в Ваникой муниципалитет получал взятки.

Так в 2024 году работники Министерства экологии, градостроительства и изменения климата проводили проверки на этом месте. Они обнаружили, что здесь действительно происходило незаконное строительство с разрешения городских властей. Тогда работы приостановили.

Вилла Абрамовича, фото Turkiye Today

Ранее на этой вилле жил турецкий проповедник и лидер секты Аднан Октар, известный под псевдонимом Харун Яхья. Его арестовали в 2018 году по разным обвинениям — в частности, за создание преступной группировки, сексуальное насилие и похищение детей. В 2021 году Октара приговорили к 1075 годам тюрьмы.

Аднан Октар, фото из сети

