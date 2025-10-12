Жила в советской "хрущевке" и провела детство без отца: как выглядит дом Тимошенко в Днепре (фото)

Тимошенко росла в обычной многоэтажке

Молодость лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко прошла в родном Днепре. Там она ходила в школу и университет, а затем начала первый бизнес. В то время Тимошенко была брюнеткой и часто экспериментировала со стилем.

Что нужно знать:

Юлия Тимошенко росла без отца

Политик жила в советском доме

Тимошенко была активна в школьные годы

"Телеграф" решил выяснить, где жила политик в Днепре и что известно об этом периоде ее жизни.

Жизнь Юлии Тимошенко в Днепре

Будущий политик жила в советской "хрущевке" на проспекте Кирова. Многоэтажку называли "домом таксистов". В небольшой квартире Тимошенко воспитывала только мама, поскольку отец покинул семью, когда Юлии было 3 года.

Дом, где жила Тимошенко в детстве, фото Радио Свобода

В Днепре Тимошенко посещала школу №75. В юности она была редактором стенгазеты и писала сценарии школьных праздников. Экскурсовод Наталья Булгарина рассказывала, что за будущим политиком ухаживали многие ребята. Они соревновались, кто будет проводить Тимошенко домой. Также она носила самую лучшую в школе форму.

С ней за одной партой сидел Андрей Борисенко, так он помнит, что она любила лепешки с маком и творожную запеканку из школьной столовой. Она очень нравилась ребятам. Парни даже бились за право провести ее домой или становились в очередь. Наталья Булгарина

Юлия Тимошенко в юности, фото из сети

После окончания школы Тимошенко поступила на факультет автоматики-телемеханики Днепропетровского горного института. Вскоре она вышла замуж за Александра Тимошенко и родила дочь Евгению. После этого Юлия перевелась на экономический факультет Днепровского национального университета.

ДНУ имени Гончара, где училась Тимошенко, фото vesti.dp.ua

В 1984-1988 годах Тимошенко работала на Днепровском машиностроительном заводе. Там она занимала должность инженера-экономиста.

Машиностроительный завод в Днепре, фото Арсена Джоджаева

В конце 80-х Тимошенко вместе с мужем открыли первый бизнес – прокат видеокассет. Говорили, что они арендовали место во Дворце студентов. Хотя нынешний директор Вадим Стукало отрицал, что во Дворце действовал бизнес Тимошенко.

Дворец студентов в Днепре, где мог действовать бизнес Тимошенко, фото из сети

В 90-е Тимошенко работала в энергетической компании "Украинский бензин", которая поставляла нефтепродукты для сельского хозяйства Днепропетровщины. Впоследствии ее переименовали в промышленно-финансовую корпорацию "Единые энергетические системы Украины", где Тимошенко занимала должность президента.

В конце 90-х Тимошенко вошла в большую политику, став нардепом. С этого времени она продолжает работать в этой сфере.

