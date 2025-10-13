Голосовала за "диктаторские законы" и была соратницей Януковича: почему "регионалка" Герман ушла из политики
Последний раз на публике Герман видели в 2025 году
Анна Герман — пророссийский политик, которая долгое время была народным депутатом от "Партии регионов" и соратницей Виктора Януковича. После побега четвертого президента из страны Герман уже редко появлялась в информационном пространстве.
Что нужно знать:
- На протяжении карьеры Герман имела пророссийские взгляды
- Ее обвиняли в сотрудничестве с КГБ
- В 2014 году политик издала книгу "Девочка и космиты"
"Телеграф" решил выяснить, почему Герман ушла из политики, чем занималась после этого и когда ее видели в последний раз.
Профессиональный путь Анны Герман
Герман начинала работать как корреспондентка газеты "Ленинская молодежь" и вскоре возглавила один из отделов. После этого она была корреспондентом Украинского независимого информационно-издательского союза Вячеслава Чорновила, газеты "Ратуша" и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".
В 2004 году Герман стала пресс-секретарем Виктора Януковича, когда он занимал должность премьер-министра. Это стало для нее возможностью попасть в большую политику. В 2005-2006 годах она работала советницей Януковича, который тогда был главой Партии регионов.
В 2006 году Герман впервые стала народным депутатом Верховной Рады. С этого времени и началась ее политическая карьера. В то же время Анну избрали первым заместителем председателя Комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информации. Некоторое время она входила в Комитет ВРУ по иностранным делам.
В 2007-2010 годах Герман была заместителем главы фракции "Партии регионов" и возглавляла Комитет ВРУ по вопросам свободы слова и информации. В 2010-2011 годах она была заместителем главы Администрации президента Украины. Тогда главой государства был Виктор Янукович.
После этого Анна работала советницей Януковича и руководительницей Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам его администрации. В 2012 году она снова стала нардепом. Герман поддерживала скандальные "диктаторские законы ", которые ограничивали права граждан.
Интересно, что журналист Аскольд Крушельницкий обвинял Герман в сотрудничестве с КГБ. Он отметил, что политик с 1979 года работала в советских спецслужбах под псевдонимом "Тереза". В сети появилась копия документа, удостоверяющего, что Анна Стецив (девичья фамилия Герман) согласилась на сотрудничество с КГБ.
В 2014 году после побега Януковича из страны Герман сообщила, что прекращает политическую деятельность. Пророссийскому нардепу не нашлось места в новой власти, которой стали представители Майдана. Так она сосредоточилась на написании книг.
В 2014 году Герман презентовала собственную книгу "Девочка и космиты" издательства L’Esprit des Aigles, вышедшую на французском языке. Через год она издала эту книгу на украинском. В 2016 году Герман была внесена в рейтинг самых сильных ораторов за время независимости Украины телеканала ICTV.
Где в последний раз видели Анну Герман
С 2014 года Герман редко появлялась на публике. Однако в 2022 году она пришла на похороны первого президента Украины Леонида Кравчука. Это стало неожиданностью для многих украинцев.
В 2023 году Герман была замечена в испанском городе Бенидорм. Соответствующее фото распространил блогер Сергей Стерненко.
В феврале 2025 года Герман была замечена на Молитвенном завтраке в Вашингтоне. Она была в черном костюме с дизайнерской брошью. Судя по фото, политик пытается поддерживать молодость, пользуясь услугами косметологов. Во время мероприятия Герман общалась с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко.
