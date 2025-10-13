Голосовала за "диктаторские законы" и была соратницей Януковича: почему "регионалка" Герман ушла из политики

Последний раз на публике Герман видели в 2025 году

Анна Герман — пророссийский политик, которая долгое время была народным депутатом от "Партии регионов" и соратницей Виктора Януковича. После побега четвертого президента из страны Герман уже редко появлялась в информационном пространстве.

Что нужно знать:

На протяжении карьеры Герман имела пророссийские взгляды

Ее обвиняли в сотрудничестве с КГБ

В 2014 году политик издала книгу "Девочка и космиты"

"Телеграф" решил выяснить, почему Герман ушла из политики, чем занималась после этого и когда ее видели в последний раз.

Профессиональный путь Анны Герман

Герман начинала работать как корреспондентка газеты "Ленинская молодежь" и вскоре возглавила один из отделов. После этого она была корреспондентом Украинского независимого информационно-издательского союза Вячеслава Чорновила, газеты "Ратуша" и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".

Анна Герман в молодости, фото из сети

В 2004 году Герман стала пресс-секретарем Виктора Януковича, когда он занимал должность премьер-министра. Это стало для нее возможностью попасть в большую политику. В 2005-2006 годах она работала советницей Януковича, который тогда был главой Партии регионов.

В 2006 году Герман впервые стала народным депутатом Верховной Рады. С этого времени и началась ее политическая карьера. В то же время Анну избрали первым заместителем председателя Комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информации. Некоторое время она входила в Комитет ВРУ по иностранным делам.

Герман была народным депутатом от "Партии регионов", фото из сети

В 2007-2010 годах Герман была заместителем главы фракции "Партии регионов" и возглавляла Комитет ВРУ по вопросам свободы слова и информации. В 2010-2011 годах она была заместителем главы Администрации президента Украины. Тогда главой государства был Виктор Янукович.

После этого Анна работала советницей Януковича и руководительницей Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам его администрации. В 2012 году она снова стала нардепом. Герман поддерживала скандальные "диктаторские законы ", которые ограничивали права граждан.

Герман работала в Администрации президента Януковича, фото Вадима Чуприны

Интересно, что журналист Аскольд Крушельницкий обвинял Герман в сотрудничестве с КГБ. Он отметил, что политик с 1979 года работала в советских спецслужбах под псевдонимом "Тереза". В сети появилась копия документа, удостоверяющего, что Анна Стецив (девичья фамилия Герман) согласилась на сотрудничество с КГБ.

Записка Герман о сотрудничестве с КГБ, фото из сети

В 2014 году после побега Януковича из страны Герман сообщила, что прекращает политическую деятельность. Пророссийскому нардепу не нашлось места в новой власти, которой стали представители Майдана. Так она сосредоточилась на написании книг.

Герман ушла из политики в 2014 году, фото из сети

В 2014 году Герман презентовала собственную книгу "Девочка и космиты" издательства L’Esprit des Aigles, вышедшую на французском языке. Через год она издала эту книгу на украинском. В 2016 году Герман была внесена в рейтинг самых сильных ораторов за время независимости Украины телеканала ICTV.

Где в последний раз видели Анну Герман

С 2014 года Герман редко появлялась на публике. Однако в 2022 году она пришла на похороны первого президента Украины Леонида Кравчука. Это стало неожиданностью для многих украинцев.

Герман на похоронах Кравчука, фото Яна Доброносова, "Телеграф"

В 2023 году Герман была замечена в испанском городе Бенидорм. Соответствующее фото распространил блогер Сергей Стерненко.

Герман в Испании в 2023 году, фото Сергея Стерненко

В феврале 2025 года Герман была замечена на Молитвенном завтраке в Вашингтоне. Она была в черном костюме с дизайнерской брошью. Судя по фото, политик пытается поддерживать молодость, пользуясь услугами косметологов. Во время мероприятия Герман общалась с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко.

Герман и Тимошенко, фото "Район.in.ua"

Герман в США, фото "Район.in.ua"

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчезла политик Инна Богословская. Она защищала русский язык.