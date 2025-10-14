Люди массово покинули свои дома: что случилось в селе на Прикарпатье (фото)
На курорте в Ивано-Франковской области когда-то лечилась писательница Леся Украинка
Среди Прикарпатья, неподалеку от украинско-румынской границы, скрывается село-призрак Буркут — бывший курорт, который когда-то привлекал сотни отдыхающих своими целебными источниками.
На юге Верховинского района, среди горных массивов Чивчинского и Гринявского хребтов, расположено село Буркут — одно из самых отдаленных поселений Прикарпатья. Среди известных отдыхающих курорта была Леся Украинка. "Телеграф" написал историю этого места.
Два века назад Буркут славился своими целебными источниками. Здесь работали лечебные усадьбы, где отдыхающие пили воду и принимали ванны из нее — считалось, что минералы действуют даже через кожу. До начала Первой мировой войны в Буркуте функционировал теннисный корт, а также военный госпиталь, где родниковая вода помогала раненым. С тех времен остались только старые обелиски и надписи на военном кладбище.
Однако стихия неоднократно становилась испытанием для местных. В 2008 году сильное наводнение заставило жителей покинуть дома. Село объявили опасным, и с тех пор сюда никто не вернулся — Буркут стал безлюдным.
