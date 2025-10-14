Люди массово покинули свои дома: что случилось в селе на Прикарпатье (фото)

На курорте в Ивано-Франковской области когда-то лечилась писательница Леся Украинка

Среди Прикарпатья, неподалеку от украинско-румынской границы, скрывается село-призрак Буркут — бывший курорт, который когда-то привлекал сотни отдыхающих своими целебными источниками.

На юге Верховинского района, среди горных массивов Чивчинского и Гринявского хребтов, расположено село Буркут — одно из самых отдаленных поселений Прикарпатья. Среди известных отдыхающих курорта была Леся Украинка. "Телеграф" написал историю этого места.

Дом с мемориальной доской, где проживала Леся Украинка

Два века назад Буркут славился своими целебными источниками. Здесь работали лечебные усадьбы, где отдыхающие пили воду и принимали ванны из нее — считалось, что минералы действуют даже через кожу. До начала Первой мировой войны в Буркуте функционировал теннисный корт, а также военный госпиталь, где родниковая вода помогала раненым. С тех времен остались только старые обелиски и надписи на военном кладбище.

Однако стихия неоднократно становилась испытанием для местных. В 2008 году сильное наводнение заставило жителей покинуть дома. Село объявили опасным, и с тех пор сюда никто не вернулся — Буркут стал безлюдным.

