Оттолкнете от себя удачу и останетесь без денег: категорически не делайте этого 19 октября

Не игнорируйте 19 октября основных традиций и запретов

В воскресенье, 19 октября, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святого пророка Иоиля. По старому стилю этот праздник припадал на 1 ноября.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Пророк Иоиль — один из древнейших пророков Ветхого Завета. Он проповедовал покаяние и веру в Бога, предсказывал бедствия и обещал Божью помощь тем, кто обратится к нему с молитвой. Считается покровителем мудрости и духовного прозрения.

Что можно делать 19 октября:

В этот день верующие обращаются с молитвами к святому пророку Иоилю, прося мудрости, и защиты в трудных ситуациях;

Сегодня полезно проявлять милосердие, помогать нуждающимся и совершать добрые поступки;

Можно заниматься домашними делами, наводить порядок и заботиться о чистоте и уюте в доме;

Этот день считается благоприятным для мирных разговоров, примирения с близкими и укрепления семейных связей.

Что можно и нельзя делать 19 октября

Что нельзя делать 19 октября:

Не стоит ссориться, ругаться и проявлять агрессию, потому что можно оттолкнуть удачу и нарушить гармонию в доме;

Не рекомендуется брать или давать в долг деньги, чтобы до конца года не потерять финансовое благополучие;

Нельзя лениться и откладывать дела на потом, поскольку это может привести к неудачам и потерям;

Не стоит оставлять дом в беспорядке, не заботиться о чистоте, потому что притяните в дом беды и невезенье;

Не рекомендуется планировать путешествия или дальние поездки

