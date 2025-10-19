Відштовхнете від себе удачу і залишитеся без грошей: категорично не робіть цього 19 жовтня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Не ігноруйте 19 жовтня основних традицій та заборон
У неділю, 19 жовтня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святого пророка Іоїля. За старим стилем це свято припадало на 1 листопада.
"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!
Пророк Іоїля є одним з найдавніших пророків Старого Завіту. Він проповідував покаяння і віру в Бога, попереджав про біди й обіцяв Божу допомогу тим, хто звернеться до нього з молитвою. Вважається покровителем мудрості та духовного прозріння.
Що можна робити 19 жовтня:
- Цього дня віряни звертаються з молитвами до святого пророка Іоїля, просячи мудрості та захисту у важких ситуаціях;
- Сьогодні корисно виявляти милосердя, допомагати нужденним і робити добрі вчинки;
- Можна займатися домашніми справами, наводити лад і піклуватися про чистоту та затишок у домі;
- Цей день вважається сприятливим для мирних розмов, примирення із близькими та зміцнення сімейних зв’язків.
Що не можна робити 19 жовтня:
- Не варто сваритися, лаятись і виявляти агресію, тому що можна відштовхнути удачу та порушити гармонію в домі;
- Не рекомендується брати або позичати гроші, щоб до кінця року не втратити фінансового добробуту;
- Не можна лінуватися і відкладати справи на потім, оскільки це може призвести до невдач і втрат;
- Не варто залишати безлад у будинку, не дбати про чистоту, тому що притягнете до себе біди та невдачу;
- Не рекомендується планувати подорожі чи далекі поїздки
Раніше "Телеграф" розповідав, які державні та професійні свята відзначатимуть українці у жовтні. Ми підготували для вас календар важливих подій на другий місяць осені.