Відштовхнете від себе удачу і залишитеся без грошей: категорично не робіть цього 19 жовтня

Не ігноруйте 19 жовтня основних традицій та заборон

У неділю, 19 жовтня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святого пророка Іоїля. За старим стилем це свято припадало на 1 листопада.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Пророк Іоїля є одним з найдавніших пророків Старого Завіту. Він проповідував покаяння і віру в Бога, попереджав про біди й обіцяв Божу допомогу тим, хто звернеться до нього з молитвою. Вважається покровителем мудрості та духовного прозріння.

Що можна робити 19 жовтня:

Цього дня віряни звертаються з молитвами до святого пророка Іоїля, просячи мудрості та захисту у важких ситуаціях;

Сьогодні корисно виявляти милосердя, допомагати нужденним і робити добрі вчинки;

Можна займатися домашніми справами, наводити лад і піклуватися про чистоту та затишок у домі;

Цей день вважається сприятливим для мирних розмов, примирення із близькими та зміцнення сімейних зв’язків.

Що можна і не можна робити 19 жовтня

Що не можна робити 19 жовтня:

Не варто сваритися, лаятись і виявляти агресію, тому що можна відштовхнути удачу та порушити гармонію в домі;

Не рекомендується брати або позичати гроші, щоб до кінця року не втратити фінансового добробуту;

Не можна лінуватися і відкладати справи на потім, оскільки це може призвести до невдач і втрат;

Не варто залишати безлад у будинку, не дбати про чистоту, тому що притягнете до себе біди та невдачу;

Не рекомендується планувати подорожі чи далекі поїздки

