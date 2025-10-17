Там была крепость для защиты от печенегов и половцев: что стоит увидеть на родине Сковороды (фото)

Первое упоминание о родном поселке Сковороды датировано 1261 годом

Чернухи — небольшой, но знаменитый поселок на Полтавщине. Здесь родился украинский мыслитель Сковорода, проходили казацкие войны, революции и войны XX века, и сегодня поселок хранит память обо всех этих событиях.

Здесь сохранились старинные усадьбы, музей и памятник странствующему мыслителю, а сами улицы и здания поселка помнят казацкие времена, войны и революции. "Телеграф" решил рассказать о родном поселке поэта.

Происхождение названия

Существует несколько версий происхождения названия "Чернухи". Одни исследователи связывают его с племенем торков, которые жили здесь во времена Киевской Руси. Другие считают, что название происходит от фамилии бояр Чернухов, которые имели здесь земли. Есть еще версия, что название происходит от термина "черные земли", которыми владел киевский князь.

История поселка

Первое письменное упоминание о Чернухах датируется 1261 годом. Вероятно, поселение возникло как крепость для защиты от печенегов и половцев. В XVII веке чернухинцы участвовали в освободительной войне под предводительством Богдана Хмельницкого и формировали казацкие сотни. Городок неоднократно подвергался разрушениям во время войн и набегов.

В XVIII — начале XX века Чернухи были важным экономическим и административным центром. Здесь действовали церкви, школы, мельницы и ремесленные предприятия. По переписи 1859 года население составляло почти 2 тысячи человек. В 1903 году открыли местную школу, а в 1906 году крестьяне поселка участвовали в забастовке против помещика.

Старое помещение школы

В XX веке Чернухи пережили Голодомор, революционные события и Вторую мировую войну. Во время немецкой оккупации 227 жителей были вывезены на принудительные работы в Германию. После войны поселок восстановился, а в 1971 году получил статус поселка городского типа.

Здание Чернухинской райгосадминистрации

Современная жизнь

Сегодня в Чернухах работает несколько фермерских хозяйств и ОАО "Чернухиптица". Основная экономика поселка связана с сельским хозяйством — выращиванием и переработкой пищевых культур, а также птицеводством и животноводством.

В поселке есть автостанция с маршрутами в Полтаву, Харьков, Киев, Лубны и другие города. Также работают почтовое отделение и филиалы нескольких банков.

Какие исторические здания есть в Чернухах

Земская трехкомплектная школа

Построена в 1913 году по проекту Афанасия Сластиона в стиле украинского модерна.

Школа украшена кружевом кирпичных орнаментов

Министерская двухкомплектная школа

Двухэтажная, построенная в 1900-1903 годах в стиле историзма. Прямоугольная, симметричная, со входной группой под деревянным фронтончиком. Расположена рядом с музеем Григория Сковороды.

Школа расположена рядом с музеем Сковороды

Земская больница

Построена около 1912 года по проекту Сластиона, в стиле украинского модерна. Имела квартиру врача и изысканный кирпичный декор с мотивами народных орнаментов. Частично повреждена перестройками в 2016 году.

Больница имеет всего один этаж

Городской усадебный дом

Одноэтажный Г-образный дом в стиле позднего классицизма на территории Чернухинской больницы. Вероятно, самое старое сохранившееся здание районного центра середины XIX века.

Дом, вероятно, заброшенный

Музей Григория Сковороды

В комплекс Чернухинского литературно-мемориального музея Г. С. Сковороды входят собственно музей и мемориальная усадьба родителей Григория Сковороды. Фонды музея насчитывают более двух тысяч экспонатов, посвященных не только личности поэта и его чествованию, но и истории его жизни, творчества и развития поселка Чернухи.

Где родился украинский философ-мистик Сковорода

Для справки

Григорий Сковорода родился 22 ноября 1722 года в поселке Чернухи Полтавской области. Он прожил до 29 октября 1794 года и умер в Российской империи. Однако похоронили его в украинском селе Сковородиновка, Харьковщина.

Выдающийся поэт

