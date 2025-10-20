Чем отапливать дом, чтобы экономить дрова: интересный лайфхак решит две проблемы сразу

Украинка показала, чем можно отапливать дом, чтобы экономить на дровах

Чем холоднее становится погода, чем ближе зима, тем чаще украинцы задумываются, как экономить на отоплении своих жилищ. Особенно актуально это для частных домов, которые можно отапливать автономно и разными способами. Как оказалось, есть один лайфхак, который поможет решить сразу две проблемы — и дом обеспечить теплом, и избавиться от ненужного сухостоя на участке.

Украинка Раиса Павловна в тик-ток аккаунте опубликовала видео, на котором показала, чем можно прогревать дом, чтобы экономить на отоплении. Пенсионерка продемонстрировала свои запасы сухих малиновых ветвей, собранных в связки.

Как оказалось, бабушка собирает эти ненужные ветки малины и других растений, сушит их, а потом использует для растопки печки и обогрева своего дома зимой. По словам женщины, таким способом она экономит на отоплении.

Выходит, вместо того, чтобы жечь ветки и другие остатки растений после сбора урожая прямо на огороде или в саду, их можно использовать для отопления своего дома. Таким образом можно решить сразу две проблемы — и с отоплением, и с уборкой участка после летнего сезона.

Отметим, что в комментариях многие украинцы признались, что тоже пользуются этим лайфхаком. Те, кто живут в частных домах, собирают ветки и остатки растений с огорода, чтобы потом топить ими в доме.

Ранее "Телеграф" рассказывал о подготовке к отопительному сезону. Узнайте, что нужно сделать с батареями, чтобы они хорошо грели.