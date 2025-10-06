Готовимся к отопительному сезону: что нужно сделать с батареями, чтобы они хорошо грели

Скоро в Украине стартует отопительный сезон

Осень уже успела заявить о себе первыми заморозками, похолоданием и дождями. В некоторых регионах Украины уже начали давать отопление в детсады, школы и больницы. А с 15 октября традиционно ожидается начало отопительного сезона в жилых домах, если среднесуточная температура в течение трех дней будет +8°С и ниже.

"Телеграф" расскажет, как подготовить батареи к отопительному сезону, чтобы они лучше отдавали тепло и исправно работали.

Что сделать с батареями в доме?

Первое, что нужно сделать перед тем, как дадут отопление, это очистить батареи в доме, пишет Express. Нужно не только убрать из них все лишнее, но и хорошенько помыть от пыли и паутины.

Используйте специальные средства и щетки, чтобы очистить все самые труднодоступные места. Чистые батареи будут намного эффективнее отдавать тепло.

Кроме того, очень важно отодвинуть от батарей мебель или бытовую технику. Радиаторы не должны быть ничем перекрыты, чтобы происходила беспрепятственная отдача тепла в пространство.

И самое главное, проверьте батареи на наличие воздуха. И если они завоздушились, то нужно провести работы по спуску воздуха из труб. Ведь самой распространенной причиной плохого прогрева батарей является воздух внутри них. Сделайте профилактическое развоздушивание и радиаторы будут исправно работать всю зиму.

