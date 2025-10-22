Потеряете везение, финансы и не только: категорически не делайте этого 22 октября

Не игнорируйте 22 октября главных традиций и запретов

В среду, 22 октября, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святого преподобного Аверкия, епископа Иерапольского. По старому стилю этот праздник припадал на 4 ноября.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Преподобный Аверкий, епископ Иерапольский — святой IV века, известный своей строгостью, аскетизмом и ревностным служением Церкви. Он прославился заботой о духовной жизни людей, защитой веры и примером стойкости в испытаниях.

Что можно делать 22 октября:

В этот день верующие обращаются с молитвами к святому преподобному Аверкию, прося защиты и мудрости;

Сегодня полезно проявлять смирение, помогать ближним и совершать добрые поступки;

Можно заниматься домашними делами, заботиться о порядке и уюте в доме;

Что можно и нельзя делать 22 октября

Что нельзя делать 22 октября:

В этот день нельзя злиться и ссориться с близкими, чтобы не потерять гармонию и счастье в доме;

Не рекомендуется лениться и откладывать важные дела, иначе можно упустить удачу и благополучие;

Нельзя давать в долг и одалживать деньги, чтобы не утратить финансовую стабильность и везение;

Следует избегать сплетен и зависти, иначе можно привлечь неприятности в дом;

Не рекомендуется начинать новые дела или заключать сделки, чтобы не навлечь беду и финансовые потери;

