Втратите везіння, фінанси і не тільки: категорично не робіть цього 22 жовтня

Цього дня не можна сваритися із близькими
Не ігноруйте 22 жовтня головних традицій та заборон

У середу, 22 жовтня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святого преподобного Аверкія, єпископа Єрапольського. За старим стилем це свято припадало на 4 листопада.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Преподобний Аверкий, єпископ Єрапольський — святий IV століття, відомий своєю суворістю, аскетизмом та ревним служінням Церкви. Він прославився турботою про духовне життя людей, захистом віри та прикладом стійкості у випробуваннях.

Що можна робити 22 жовтня:

  • Цього дня віряни звертаються з молитвами до святого преподобного Аверкія, просячи захисту та мудрості;
  • Сьогодні корисно виявляти смирення, допомагати ближнім і робити добрі вчинки;
  • Можна займатися домашніми справами, піклуватися про порядок та затишок у домі;
Що можна і не можна робити 22 жовтня
Що не можна робити 22 жовтня:

  • Цього дня не можна злитися та сваритися з близькими, щоб не втратити гармонію та щастя у домі;
  • Не рекомендується лінуватися і відкладати важливі справи, інакше можна прогаяти успіх і добробут;
  • Не можна позичати й брати гроші у борг, щоб не втратити фінансову стабільність і везіння;
  • Слід уникати пліток та заздрощів, інакше можна накликати неприємності в дім;
  • Не рекомендується розпочинати нові справи або укладати угоди, щоб не спричинити біди та фінансові втрати;

