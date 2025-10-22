Укр

Провокация от россиян и встречи со звездной сестрой: как и где живет Аурика Ротару

Виктория Козар
Читати українською
Аурика Ротару, певица и сестра Софии Ротару
Аурика Ротару, певица и сестра Софии Ротару.

Аурика рассказывала, где сейчас находится ее сестра София

Сегодня, 22 октября, 67 лет исполняется народной артистке Украины Аурике Ротару, которая является сестрой Софии Ротару. Исполнительница продолжает выступать с концертами по Украине и за границей.

Что нужно знать:

  • Аурика Ротару росла в многодетной семье
  • Певица выступала с сестрой, Софией Ротару
  • Ротару осудила войну России против Украины

"Телеграф" решил выяснить, как живет певица сейчас.

Что известно об Аурике Ротаре

Будущая певица родилась в 1958 году в селе Маршинцы Черновицкой области. Ее отец был ветераном войны, дошедшим до Берлина. В селе работала только молдавская школа, поэтому украинского языка в семье Ротару не знали. Все общались на молдавском. Родители много работали, чтобы прокормить шестерых детей. В семье каждый имел свои обязанности, как рассказала Аурика в интервью "Главкому".

Родители нас любили. Конечно, им было тяжело, потому что тогда не было таких возможностей. Работали тяжело. У нас у всех были обязанности. Я кормила курочек, у нас было большое хозяйство: овцы, гуси, индюки. Большая семья – надо всех кормить. Мы с утра встали, сделали свою работу, позавтракали и пошли в школу.

Аурика Ротару

Семья Ротару
Семья Ротару, фото "Главкома"

В школе Аурика занималась акробатикой. Затем училась на дирижерском и хоровом отделении в Черновицком музыкальном колледже имени Воробкевича. Во времена студенчества Ротару начала выступать на сцене.

Вскоре Аурика стала работать в Черновицкой филармонии — в ансамбле "Черемош", где исполняла соло вместе с сестрой Лидией. Коллектив гастролировал по всей Украине. Позже Аурика перешла на работу в Винницкую, а впоследствии Крымскую филармонию. Также Аурика ездила на гастроли с сестрой Софией Ротару, которую знали по всему СССР.

Аурика с Софией Ротару
Аурика с Софией Ротару, фото "Главкома"

Ротару принимала участие в таких фестивалях, как "Крымские звезды" в Ялте, "Киевская весна" в Киеве, "Белые ночи" в Санкт-Петербурге, "Песня года" в Москве и Киеве. В 1996 году певица получила звание Заслуженной артистки Украины. Популярными песнями Аурики стали "По любви", "Счастье — свободная птица", "Я не могу без тебя", "Письмо".

Песни Аурики Ротару

Аурика рассказала, что ей предлагали вступить в Компартию. Однако она отказалась, потому что понимала, что придется делать все, что скажет власть. Примером этого для Аурики стал ее отец.

Мне предлагали вступить в партию. Я наотрез отказалась, никогда не давала согласия на это. Потому что понимала: будешь делать то, что тебе скажут. Учитывая еще то, как они поступили с отцом моим. На Новый год брат нарядил елку и включил гирлянду на Старый Новый год. И за эту елку отца исключили из партии, брата – из комсомола и института.

Аурика Ротару

Где сейчас Аурика Ротару

За год до полномасштабного вторжения Аурике позвонили с одного российского телеканала и предложили снять программу о ее брате. Певица отказалась и сказала, чтобы они не приезжали к ней.

Где-то за год до начала полномасштабной войны с российского НТВ звонили и предлагали снять программу. Я говорю, зачем мне программа по НТВ? А они: "Ну это же и о вашем брате, у него юбилей". А я отвечаю: "А зачем о брате снимать? Он что, звезда, что ли?" Искали какой-то повод. Я отказалась, мне это не нужно. А они: "Мы приедем, куда скажете". Я им говорю – не нужно приезжать, сниматься не буду, а брат тем более.

Аурика Ротару

Аурика Ротару о россиянах
Аурика Ротару рассказала о провокации россиян, фото с ее инстаграм-страницы

Однако впоследствии в стране-оккупанта все же вышел сюжет о брате Ротару — Анатолии. Он живет в родном селе Маршинцы на Буковине. Анатолий рассказал, что не очень часто видится с сестрой Софией, однако имеет к ней хорошее отношение.

Анатолий Ротару, что известно
Брат Ротару — Анатолий, скриншот с видео

Ротару осудила войну России против Украины. Она начала давать благотворительные концерты в поддержку ВСУ. Аурика рассказывала, что ее сестра София, которая исчезла из публичного пространства после начала полномасштабной войны, находится в Украине. Певица подчеркнула, что она помогает ВСУ и имеет свой благотворительный фонд. Также Аурика добавила, что периодически видится с сестрой.

Только могу сказать, что она в Украине. Она также переживает за всех нас, за наших ребят, за нашу Украину. У нее есть фонд, который помогает нашим ребятам. Она с нами. Она не в России и не в Крыму. Она здесь – в Украине.

София Ротару

София и Аурика Ротару
София и Аурика Ротару, фото из сети

В сентябре 2025 года Аурика выступала на концерте, посвященном 30-летию художественного агентства "Территория А".

Аурика Ротару на концерте "Территория А"

Ранее "Телеграф" рассказывал, где видели внука Софии Ротару. Он не в Украине.

