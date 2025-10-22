Провокация от россиян и встречи со звездной сестрой: как и где живет Аурика Ротару

Аурика рассказывала, где сейчас находится ее сестра София

Сегодня, 22 октября, 67 лет исполняется народной артистке Украины Аурике Ротару, которая является сестрой Софии Ротару. Исполнительница продолжает выступать с концертами по Украине и за границей.

Что нужно знать:

Аурика Ротару росла в многодетной семье

Певица выступала с сестрой, Софией Ротару

Ротару осудила войну России против Украины

"Телеграф" решил выяснить, как живет певица сейчас.

Что известно об Аурике Ротаре

Будущая певица родилась в 1958 году в селе Маршинцы Черновицкой области. Ее отец был ветераном войны, дошедшим до Берлина. В селе работала только молдавская школа, поэтому украинского языка в семье Ротару не знали. Все общались на молдавском. Родители много работали, чтобы прокормить шестерых детей. В семье каждый имел свои обязанности, как рассказала Аурика в интервью "Главкому".

Родители нас любили. Конечно, им было тяжело, потому что тогда не было таких возможностей. Работали тяжело. У нас у всех были обязанности. Я кормила курочек, у нас было большое хозяйство: овцы, гуси, индюки. Большая семья – надо всех кормить. Мы с утра встали, сделали свою работу, позавтракали и пошли в школу. Аурика Ротару

Семья Ротару, фото "Главкома"

В школе Аурика занималась акробатикой. Затем училась на дирижерском и хоровом отделении в Черновицком музыкальном колледже имени Воробкевича. Во времена студенчества Ротару начала выступать на сцене.

Вскоре Аурика стала работать в Черновицкой филармонии — в ансамбле "Черемош", где исполняла соло вместе с сестрой Лидией. Коллектив гастролировал по всей Украине. Позже Аурика перешла на работу в Винницкую, а впоследствии Крымскую филармонию. Также Аурика ездила на гастроли с сестрой Софией Ротару, которую знали по всему СССР.

Аурика с Софией Ротару, фото "Главкома"

Ротару принимала участие в таких фестивалях, как "Крымские звезды" в Ялте, "Киевская весна" в Киеве, "Белые ночи" в Санкт-Петербурге, "Песня года" в Москве и Киеве. В 1996 году певица получила звание Заслуженной артистки Украины. Популярными песнями Аурики стали "По любви", "Счастье — свободная птица", "Я не могу без тебя", "Письмо".

Песни Аурики Ротару

Аурика рассказала, что ей предлагали вступить в Компартию. Однако она отказалась, потому что понимала, что придется делать все, что скажет власть. Примером этого для Аурики стал ее отец.

Мне предлагали вступить в партию. Я наотрез отказалась, никогда не давала согласия на это. Потому что понимала: будешь делать то, что тебе скажут. Учитывая еще то, как они поступили с отцом моим. На Новый год брат нарядил елку и включил гирлянду на Старый Новый год. И за эту елку отца исключили из партии, брата – из комсомола и института. Аурика Ротару

Где сейчас Аурика Ротару

За год до полномасштабного вторжения Аурике позвонили с одного российского телеканала и предложили снять программу о ее брате. Певица отказалась и сказала, чтобы они не приезжали к ней.

Где-то за год до начала полномасштабной войны с российского НТВ звонили и предлагали снять программу. Я говорю, зачем мне программа по НТВ? А они: "Ну это же и о вашем брате, у него юбилей". А я отвечаю: "А зачем о брате снимать? Он что, звезда, что ли?" Искали какой-то повод. Я отказалась, мне это не нужно. А они: "Мы приедем, куда скажете". Я им говорю – не нужно приезжать, сниматься не буду, а брат тем более. Аурика Ротару

Аурика Ротару рассказала о провокации россиян, фото с ее инстаграм-страницы

Однако впоследствии в стране-оккупанта все же вышел сюжет о брате Ротару — Анатолии. Он живет в родном селе Маршинцы на Буковине. Анатолий рассказал, что не очень часто видится с сестрой Софией, однако имеет к ней хорошее отношение.

Брат Ротару — Анатолий, скриншот с видео

Ротару осудила войну России против Украины. Она начала давать благотворительные концерты в поддержку ВСУ. Аурика рассказывала, что ее сестра София, которая исчезла из публичного пространства после начала полномасштабной войны, находится в Украине. Певица подчеркнула, что она помогает ВСУ и имеет свой благотворительный фонд. Также Аурика добавила, что периодически видится с сестрой.

Только могу сказать, что она в Украине. Она также переживает за всех нас, за наших ребят, за нашу Украину. У нее есть фонд, который помогает нашим ребятам. Она с нами. Она не в России и не в Крыму. Она здесь – в Украине. София Ротару

София и Аурика Ротару, фото из сети

В сентябре 2025 года Аурика выступала на концерте, посвященном 30-летию художественного агентства "Территория А".

Аурика Ротару на концерте "Территория А"

