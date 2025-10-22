Провокація від росіян і зустрічі із зірковою сестрою: як і де зараз живе Ауріка Ротару

Ауріка розповідала, де зараз перебуває її сестра Софія

Сьогодні, 22 жовтня, 67 років виповнюється народній артистці України Ауріці Ротару, яка є сестрою Софії Ротару. Виконавиця продовжує виступати з концертами по Україні та за кордоном.

Що треба знати:

Ауріка Ротару зростала у багатодітній родині

Співачка виступала із сестрою, Софією Ротару

Ротару засудила війну Росії проти України

"Телеграф" вирішив з'ясувати, як зараз живе співачка.

Що відомо про Ауріку Ротару

Майбутня співачка народилась у 1958 році в селі Маршинці Чернівецької області. Її батько був ветераном війни, який дійшов до Берліна. У селі працювала лише молдавська школа, тому української мови у родині Ротару не знали. Всі спілкувалися молдавською. Батьки багато працювали, аби прогодувати шістьох дітей. У родині кожен мав свої обов'язки, як розповіла Ауріка в інтерв'ю "Главкому".

Нас батьки любили. Звичайно, їм було тяжко, бо тоді не було таких можливостей. Працювали важко. У нас у всіх були обов'язки. Я годувала курочок, в нас було велике господарство: вівці, гуси, індики. Велика сім'я – треба всіх годувати. Ми зранку встали, зробили свою роботу, поснідали і пішли до школи. Ауріка Ротару

Родина Ротару, фото "Главкому"

У школі Ауріка займалася акробатикою. Потім навчалась на диригентському та хоровому відділенні у Чернівецькому музичному коледжі імені Воробкевича. У часи студентства Ротару почала виступати на сцені.

Невдовзі Ауріка стала працювати у Чернівецькій філармонії — в ансамблі "Черемош", де виконувала соло разом з сестрою Лідією. Колектив гастролював по всій Україні. Пізніше Ауріка перейшла на роботу у Вінницьку, а згодом — Кримську філармонію. Також Ауріка їздила на гастролі зі сестрою Софією Ротару, яку знали у всьому СРСР.

Ауріка з Софією Ротару, фото "Главкому"

Ротару брала участь у таких фестивалях, як "Кримські зорі" в Ялті, "Київська весна" у Києві, "Білі ночі" у Санкт-Петербурзі, "Пісня року" у Москві та Києві. У 1996 році співачка отримала звання Заслуженої артистки України. Популярними піснями Ауріки стали "По любові", "Щастя — вільний птах", "Я не можу без тебе", "Лист".

Пісні Ауріки Ротару

Ауріка розповіла, що їй пропонували вступити у Компартію. Однак вона відмовилась, бо розуміла, що доведеться робити все, що скаже влада. Прикладом цього для Ауріки став її батько.

Мені пропонували вступити в партію. Я навідріз відмовилась, ніколи не давала згоди на це. Бо розуміла: будеш робити те, що тобі скажуть. Враховуючи ще те, як з батьком моїм вони вчинили. На Новий рік брат вбрав ялинку, і увімкнув гірлянду на Старий Новий рік. І за цю ялинку тата виключили з партії, брата – з комсомолу та інституту. Ауріка Ротару

Де зараз Ауріка Ротару

За рік до повномасштабного вторгнення до Ауріки зателефонували з одного російського телеканалу і запропонували зняти програму про її брата. Співачка відмовилась і сказала, щоб вони не приїжджали до неї.

Десь за рік до початку повномасштабної війни з російського НТВ телефонували і пропонували відзняти програму. Я кажу, навіщо мені програма з НТВ? А вони: "Ну це ж і про вашого брата, в нього ювілей". А я відповідаю: "А навіщо про брата знімати? Він що, зірка, чи що?". Шукали якийсь привід. Я відмовилась, мені це не потрібно. А вони: "Ми приїдемо, куди скажете". Я їм кажу – не треба приїжджати, зніматися не буду, а брат тим паче. Ауріка Ротару

Ауріка Ротару розповіла про провокацію росіян, фото з її інстаграм-сторінки

Однак згодом у країні-окупантці все ж вийшов сюжет про брата Ротару — Анатолія. Він живе у рідному селі Маршинці, що на Буковині. Анатолій розповів, що не дуже часто бачиться з сестрою Софією, однак має до неї хороше ставлення.

Брат Ротару - Анатолій, скриншот з відео

Ротару засудила війну Росії проти України. Вона почала давати благодійні концерти на підтримку ЗСУ. Ауріка розповідала, що її сестра Софія, яка зникла з публічного простору після початку великої війни, перебуває в Україні. Співачка наголосила, що вона допомагає ЗСУ та має власний благодійний фонд. Також Ауріка додала, що періодично бачиться із сестрою.

Тільки можу сказати, що вона в Україні. Вона так само переживає за всіх нас, за наших хлопців, за нашу Україну. У неї є фонд, який допомагає нашим хлопцям. Вона з нами. Вона не в Росії і не в Криму. Вона тут — в Україні. Софія Ротару

Софія та Ауріка Ротару, фото з мережі

У вересні 2025 року Ауріка виступала на концерті, присвяченому 30-річчю мистецької агенції "Територія А".

Ауріка Ротару на концерті "Територія А"

