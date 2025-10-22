Будете онлайн даже во время блекаута: как не остаться без Wi-Fi, когда нет света

Вам понадобится бюджетный шнур и павербанк

При отключении электроэнергии подключение к интернету "умирает", хотя часто сеть провайдера работает бесперебойно. На самом деле, эту проблему легко решить с помощью бюджетных устройств. А раньше мы рассказывали, как утеплить жилье, если нет света и отопления.

Простым способом поделилась пользовательница ТикТок. Однако эта схема работает только если ваш интернет-провайдер подключен оптически к роутеру или модему, а источник сигнала не зависит от электроэнергии дома (т.е. имеет мощные аккумуляторы).

Чтобы сделать, чтобы был интернет без света

Отсоедините штатный адаптер (шнур питания) от роутера;

приобретите кабель USB-DC (он стоит от 40 до 100 грн) и подключите один его конец к роутеру, а другой – к павербанку;

убедитесь, что павербанк имеет достаточную емкость и выдает соответствующее напряжение используется переходник-повышатель.

Так ваш маршрутизатор будет иметь автономное питание при выключении света. Роутеры и модемы могут потреблять от 5 до Вт, так что павербанк может обеспечить бесперебойную работу на несколько часов.

