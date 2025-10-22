Будете онлайн навіть під час блекауту: як не залишитися без Wi-Fi, коли немає світла

Вам знадобиться бюджетний шнур і павербанк

Під час вимкнення електроенергії підключення до інтернету "вмирає", хоча часто мережа провайдера працює безперебійно. Насправді цю проблему легко вирішити за допомогою бюджетних пристроїв. А раніше ми розповідали, як утеплити житло, якщо немає світла та опалення.

Простим способом поділилася користувачка ТікТок. Однак ця схема працює тільки якщо ваш інтернет-провайдер підключений оптично до роутера чи модему, а джерело сигналу не залежить від електроенергії у будинку (тобто має потужні акумулятори).

Щоб зробити, щоб був інтернет без світла

Від’єднайте штатний адаптер (шнур живлення) від роутера;

придбайте кабель USB-DC (він коштує від 40 до 100 грн) і підключіть один його кінець до роутера, а інший — до павербанку;

переконайтеся, що павербанк має достатню ємність та видає відповідну напругу чи використовується перехідник-підвищувач.

Так ваш маршрутизатор матиме автономне живлення під час вимкнення світла. Роутери та модеми можуть споживати від 5 до Вт, тому павербанк може забезпечити безперебійну роботу на кілька годин.

