Чем можно заменить повербанк для зарядки телефона

Эти способы не всегда позволяют зарядить телефон по полной

Если внезапно выключили свет, а вы не успели зарядить смартфон – исполнить роль повербанка смогут некоторые подручные предметы. Самое простое, воспользоваться зарядом ноутбука, если он еще не сел.

"Телеграф" собрал популярные способы зарядить смартфон от того, что может быть дома или доступно. Некоторые из них можно реализовать без особого труда.

От ноутбука

Если у вас есть доступ к ноутбуку, можно зарядить телефон, подключив его через USB. Этот способ медленнее использования специального зарядного устройства, но может быть удобным, когда другие варианты недоступны.

От автомобиля

Если у вас есть доступ к автомобилю, можно подключиться к прикуривателю с помощью адаптера или использовать порт USB.

Портативные солнечные зарядные устройства

Некоторые туристические зарядки используют солнечные панели для преобразования солнечного света в электричество, что позволяет заряжать телефон без традиционного источника питания. Быстро не будет, но поддержать телефон в рабочем состоянии позволит.

Аккумуляторы вокруг

Если у вас нет повербанка, найдите другие аккумуляторы в вашем доме. Некоторые устройства, такие как камеры, дроны или даже некоторые игрушки, могут иметь совместимые батареи, которые можно использовать с соответствующим адаптером. От некоторых блютус-колонок можно зарядить телефон, ведь они имеют USB-вход.

Ранее "Телеграф" рассказывал о привычках зарядки и использования смартфона, которые помогут сэкономить электроэнергию. Аккумулятор будет работать дольше и стабильнее.