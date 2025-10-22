Чтобы в доме было тепло даже в сильные морозы: простой способ утеплить окна на зиму

Есть простой способ сделать жилище теплее

Скоро зима, а значит, что пора утепляться — не только доставать из шкафа теплые вещи, но и позаботиться о том, чтобы не дуло из окон. Как оказалось, даже сквозь пластиковые окна может тянуть холодом. Однако эту проблему можно решить герметизацией.

"Телеграф" рассказывает, как правильно утеплить окна перед зимой, чтобы в доме было тепло и уютно.

Если заметили, что от пластикового окна тянет воздухом с улицы и из-за этого в помещении становится прохладно, самое время заняться герметизацией. Как рассказал один из пользователей тик-ток в своем видео, тянуть может даже от стыка окна с рамой. И именно эту зону нужно загерметизировать.

Автор видео показывает, как это сделать и что для этого понадобится. Сначала подготовьте необходимый инвентарь — герметик, пистолет для него, спирт и ватные спонжи. После этого можно приступать.

Первое, что нужно сделать, это обезжирить спиртом, нанесенным на спонжик, подоконник и стык окна. Нужно это для того, чтобы герметик плотно лег по периметру стыка. Затем заправьте тубу с герметиком в пистолет и нанесите его на стык окна валиком в три миллиметра и аккуратно разотрите этот валик.

По словам автора видео, герметик высохнет за несколько часов и будет почти незаметен на окне. Для более эффективного результата он советует также утеплить окно снаружи, тогда точно не будет дуть холодом внутрь жилища.

