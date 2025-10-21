Дорога в Хогвартс? Почему на центральном вокзале Киева пассажиры не могут выйти к 7 колее

Все оказалось не так загадочно, как могло показаться

На Центральном железнодорожном вокзале Киева после 6-й колеи сразу идет 8-я. Также там нет четвертой колеи для пассажиров. Они не отображены на табло для путешествующих.

Видео об "отсутствующих" или "невидимых" колеях опубликовали в телеграм-канале "Агент Киева". В ролике пассажир показывает, что на табло после 6-й сразу идет 8-я колеи, а вот седьмой нет. Как оказалось, нет там и 4-й колеи.

Пользователи в комментариях начали ломать головы, почему две колеи скрыты от пассажиров. Некоторые даже начали шутить про дорогу в волшебную школу Хогвартс, как в фильмах про Гарри Поттера.

Однако все оказалось намного прозаичнее. В пресс-службе "Укрзализныци" рассказали, что на самом деле 4 и 7 колеи существуют, но к ним нет посадочных платформ и они не используются для обслуживания пассажиров.

Эти "загадочные" колеи нужны для обслуживания поездов и технологических операций на железнодорожной станции. Также они предназначены для пропуска маневровых локомотивов, временного отстоя вагонов или их перегона с одного конца станции на другой.

Как оказалось, такие "невидимые" технические колеи есть на всех больших вокзалах Украины. Однако в большинстве случаев пассажиры этого даже не замечают.

Центральный вокзал Киева. Фото: Getty Images

