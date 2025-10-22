Щоб у домі було тепло навіть в сильні морози: простий спосіб утеплити вікна на зиму

Є простий спосіб зробити оселю теплішим

Незабаром зима, а значить, що настав час утеплюватися — не тільки діставати з шафи теплі речі, а й подбати про те, щоб не дуло з вікон. Як виявилось, навіть крізь пластикові вікна може тягнути холодом. Однак цю проблему можна вирішити герметизацією.

"Телеграф" розповідає, як правильно утеплити вікна перед зимою, щоб у будинку було тепло та затишно.

Якщо помітили, що від пластикового вікна тягне повітрям з вулиці і через це в приміщенні прохолодно, саме час зайнятися герметизацією. Як розповів один із користувачів тік-ток у своєму відео, тягнути може навіть від стику вікна з рамою. І саме цю зону треба загерметизувати.

Автор відео показує, як це зробити, і що для цього знадобиться. Спочатку підготуйте необхідний інвентар – герметик, пістолет для нього, спирт та ватяні спонжі. Після цього можна починати.

Перше, що потрібно зробити, це знежирити спиртом, нанесеним на спонжик, підвіконня та стик вікна. Потрібно це для того, щоб герметик щільно ліг по периметру стику. Потім заправте тубу з герметиком у пістолет і нанесіть його на стик вікна валиком у три міліметри і акуратно розітріть цей валик.

За словами автора відео, герметик висохне за кілька годин і буде майже непомітний на вікні. Для ефективнішого результату він радить також утеплити вікно зовні, тоді точно не дутиме холодом усередину житла.

