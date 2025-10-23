Советские модники охотились за этим: когда в СССР появились "дутики" (фото)

Дутые сапоги вошли в советскую моду в 80-х годах

В середине 1980-х в СССР появилась необычная обувь, которая сразу привлекла внимание — сапоги-"луноходы" или "дутики", вдохновленные космической тематикой.

"Дутики", или "луноходы" — дутая обувь на полиуретановой подошве, вдохновленная космической модой. "Телеграф" расскажет об истории этих ботинок, а именно как они появились, где они изготовлялись и когда выпустили первую партию.

Популярная обувь СССР

Необычный дизайн таких сапог повторял стиль Moon Boots, созданных итальянской компанией Tecnica Group после того, как в 1969 году американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин впервые ступили на Луну.

В мире Moon Boots использовали преимущественно в качестве спортивной обуви для зимнего отдыха, в то время как в СССР дутые сапоги носили с обычной одеждой — пальто, шубами или дубленками. Несмотря на необычный вид, на советской улице они подчеркивали статус счастливого обладателя, ведь такая обувь была дефицитной.

Первые советские "дутики" появились после того, как в 1976 году на московской фабрике "Парижская коммуна" установили немецкий агрегат "Десма" для литья подошвы. Это позволило производить обувь на литой подошве массово, и в народ пошли тысячи пар сапог типа "Аляска", внешне похожих на западные "луноходы".

В середине 1980-х несколько советских обувных предприятий начали собственное производство луноходов, однако они все равно оставались дефицитным и желаемым товаром.

