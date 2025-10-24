Будет блестеть, как новый: натереть кран от налета и ржавчины можно этим необычным средством

Это средство не только удалит загрязнения, но и создаст защитный слой

Чтобы ванная комната всегда выглядела чистой, важно, чтобы сверкала сантехника, которая, к сожалению, часто в известняковом налете, плесени или просто каплях воды. Если металлический кран выглядит потускневшим или вы просто испортили его агрессивными средствами, можно воспользоваться одним из проверенных способов.

Речь идет о металл-полироле, который обычно используют для машин. Таким методом поделилась пользовательница Threads. Это средство можно приобрести в любом магазине "все для автомобилей".

Благодаря этому средству на кране исчезнет ржавчина, окисление, известняковые пятна или потускнение, но и появится блеск. Более того, металл-полироль создает защитный слой, подавляющий коррозию.

Чем отполировать кран

Как это сделать

Моем поверхность крана от пыли и остатков воды, вытираем досуха;

наносим небольшое количество полироля на сухую мягкую тряпку и аккуратно натираем круговыми движениями;

остатки средства вытираем тряпкой из микрофибры.

В комментариях пользователи подтверждают, что это средство действительно действенное: "Эта штука спасла в свое время все испорченные мной краны". Также советуют попытаться натереть грязный кран меламиновой губкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как спасти стиральную от плесени и почернения. Бактерии и грибки могут распространяться по поверхности резины, так как для них созданы идеальные влажные условия.