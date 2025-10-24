Буде блищати, як новий: натерти кран від нальоту та іржі можна цим незвичним засобом

Цей засіб не тільки видалить забруднення, а й створить захисний шар

Щоб ванна кімната завжди виглядала чистою, важливо, щоб сяяла сантехніка, яка, на жаль, часто у вапняковому нальоті, плісняві чи просто краплях води. Якщо металевий кран виглядає потьмянілим або ви просто зіпсували його агресивними засобами, можна скористатися одним із перевірених способів.

Йдеться по метал-поліроль, який зазвичай використовують для машин. Таким методом поділилася користувачка Threads. Цей засіб можна придбати у будь-якому магазині типу "все для автомобілів".

Завдяки цьому засобу на крані не лише зникне іржа, окислення, вапнякові плями чи потьмяніння, а й з'явиться блиск. Ба більше, метал-поліроль створює захисний шар, що пригнічує корозію.

Чим відполірувати кран

Як саме це зробити

Миємо поверхню крана від пилу й залишків води, витираємо насухо;

наносимо невелику кількість поліролю на суху м'яку ганчірку і акуратно натираємо круговими рухами;

залишки засобу витираємо ганчіркою з мікрофібри.

У коментарях користувачі підтверджують, що цей засіб дійсно дієвий: "Оця штука врятувала в свій час всі зіпсовані мною крани". Також радять спробувати натерти брудний кран меламіновою губкою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як врятувати пральну від плісняви і почорніння. Бактерії та грибки можуть поширюватися на поверхні гуми, тому що для них створені ідеальні вологі умови.