Бедро и филе снова в лидерах: почему дорожает курятина и чего ждать покупателям

За месяц курятина выросла в стоимости, но вероятное дальнейшее подорожание будет незначительным

В Украине курятина может немного подорожать, но, по словам экспертов, паниковать не стоит. Несмотря на перебои с электроэнергией и сложные условия работы птицефабрик, на рынке сохранится достаточное количество мяса птицы и дефицита не прогнозируется.

Как рассказала "Телеграфу" эксперт Всемирного банка по развитию плодоовощеводства Оксана Руженкова, в ближайшее время цены на курятину могут вырасти лишь незначительно — в пределах 5-10 гривен за килограмм.

На рынке зафиксировали рост стоимости мяса птицы

По ее словам, в стране работает более сотни птицефабрик, и большинство из них ориентированы на внутренний рынок. Несмотря на проблемы с поставками электроэнергии, предприятия продолжают обеспечивать достаточные объемы продукции.

Руженкова объяснила, что в случае перебоев с электроснабжением производители могут снижать цены, чтобы быстрее реализовать мясо. Если же отключения коснутся и торговых сетей, объемы курятины на рынке останутся высокими, поэтому значительного дефицита не ожидается.

Главное, чтобы потребители успевали реализовать объемы продукции — независимо от того, будет ли это свежее мясо или переработанные полуфабрикаты.

Как изменилась стоимость курятины за месяц

Более всего возросла стоимость куриного филе (+8,6%) и бедра (+12,6%) — именно эти позиции стали лидерами подорожания за месяц, по данным Минфин. В то же время голень "Нашей рябы" наоборот подешевела на 9,4%, оставаясь одной из самых доступных категорий на полках магазинов.

Как изменились цены на курятину

