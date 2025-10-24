Укр

Бедро и филе снова в лидерах: почему дорожает курятина и чего ждать покупателям

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Мясной прилавок
Мясной прилавок. Фото Коллаж "Телеграфа"

За месяц курятина выросла в стоимости, но вероятное дальнейшее подорожание будет незначительным

В Украине курятина может немного подорожать, но, по словам экспертов, паниковать не стоит. Несмотря на перебои с электроэнергией и сложные условия работы птицефабрик, на рынке сохранится достаточное количество мяса птицы и дефицита не прогнозируется.

Как рассказала "Телеграфу" эксперт Всемирного банка по развитию плодоовощеводства Оксана Руженкова, в ближайшее время цены на курятину могут вырасти лишь незначительно — в пределах 5-10 гривен за килограмм.

Куриное бедро подорожало больше всего в этом месяце
На рынке зафиксировали рост стоимости мяса птицы

По ее словам, в стране работает более сотни птицефабрик, и большинство из них ориентированы на внутренний рынок. Несмотря на проблемы с поставками электроэнергии, предприятия продолжают обеспечивать достаточные объемы продукции.

Руженкова объяснила, что в случае перебоев с электроснабжением производители могут снижать цены, чтобы быстрее реализовать мясо. Если же отключения коснутся и торговых сетей, объемы курятины на рынке останутся высокими, поэтому значительного дефицита не ожидается.

Главное, чтобы потребители успевали реализовать объемы продукции — независимо от того, будет ли это свежее мясо или переработанные полуфабрикаты.

Как изменилась стоимость курятины за месяц

Более всего возросла стоимость куриного филе (+8,6%) и бедра (+12,6%) — именно эти позиции стали лидерами подорожания за месяц, по данным Минфин. В то же время голень "Нашей рябы" наоборот подешевела на 9,4%, оставаясь одной из самых доступных категорий на полках магазинов.

Средние цены на курятину
Как изменились цены на курятину

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на украинском рынке дорожает лук. Мы выяснили, почему так происходит и в каких магазинах можно сэкономить.

Теги:
#Мясо #Цены #Цены на продукты #Курятина