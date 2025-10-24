На украинском рынке дорожает лук: в чем дело и где можно сэкономить

Борщевой овощ удивил своим ощутимым подорожанием на рынке

Цены на лук в Украине начали расти после длительного периода стабильности. Эксперты отмечают, что недостаток предложения и проблемы с урожаем влияют на рынок, а часть овощей, оставшаяся на полях, постепенно теряет качество.

Местами стоимость на популярный овощ выросла более чем на 10 гривен за один месяц. "Телеграф" решил сравнить, какие ценники на лук в разных магазинах, а также узнать, что вызвало подорожание.

Средние цены на лук белый, по данным Минфина, изменились на 11,02 гривны, ведь в сентябре он стоил 27,20 гривны, а в октябре — 38,22 гривны. В то же время, репчатый и синий подешевели — на 2,86 гривны и 6,33 гривны соответственно.

Что с ценами на лук, данные из Минфина

Почему овощ ощутимо подорожал

Как написали в проекте EastFruit, многие урожаи все еще остаются на полях, где его качество постепенно снижается. Кроме того, часть лука начала прорастать, что также отрицательно сказывается на дальнейшей реализации.

Сегодня местные производители готовы продавать лук по цене 7–13 грн/кг, что примерно на 12% больше, чем в конце прошлой недели. Основной причиной удорожания эксперты называют задержку уборки из-за неблагоприятных погодных условий, что уменьшило объемы предложения на рынке.

Также аналитики отмечают, что фермеры предпочитают закладку качественного лука на хранение, продавая его небольшими партиями, что поддерживает высокий уровень цен.

Несмотря на рост цен, средняя стоимость лука на внутреннем рынке Украины остается на 21% ниже, чем в этот же период прошлого года.

Где сэкономить на луке

Так что, если выбирать самый дешевый овощ, то больше всего сэкономить удастся у Фора, потому что там за кило лука нужно будет отдать 6,90 гривны. В то же время самый высокий ценник имеется в АТБ. Хотя стоимость не сильно отличается в "Сільпо" и Novus.

В "Сільпо" цена чуть ниже, чем в АТБ

Самый дешевый лук продают в сети Фора

Разница между супермаркетами — всего несколько десятков копеек

Сравнение цен на лук в популярных сетях

