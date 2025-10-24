Стегно та філе знову в лідерах: чому дорожчає курятина та на що чекати покупцям

За місяць курятина виросла у вартості, але ймовірне подальше здорожчання буде незначним

В Україні курятина може трохи подорожчати, але, за словами експертів, панікувати не варто. Попри перебої з електроенергією та складні умови роботи птахофабрик, на ринку збережеться достатня кількість м’яса птиці, тож дефіциту не прогнозується.

Як розповіла "Телеграфу" експертка Всесвітнього банку з розвитку плодоовочівництва Оксана Руженкова, найближчим часом ціни на курятину можуть зрости лише незначно — у межах 5–10 гривень за кілограм.

На ринку зафіксували зростання вартості м’яса птиці

За її словами, в країні працює понад сотня птахофабрик, і більшість з них орієнтовані на внутрішній ринок. Попри проблеми з постачанням електроенергії, підприємства продовжують забезпечувати достатні обсяги продукції.

Руженкова пояснила, що у випадку перебоїв з електропостачанням виробники можуть знижувати ціни, аби швидше реалізувати м’ясо. Якщо ж відключення торкнуться і торговельних мереж, обсяги курятини на ринку залишаться високими, тому значного дефіциту не очікується.

Головне, щоб споживачі встигали реалізувати обсяги продукції — незалежно від того, чи це буде свіже м’ясо, чи перероблені напівфабрикати.

Як змінилась вартість курятини за місяць

Найбільше зросла вартість курячого філе (+8,6%) та стегна (+12,6%) — саме ці позиції стали лідерами подорожчання за місяць, за даними Мінфін. Водночас гомілка "Нашої ряби" навпаки подешевшала на 9,4%, залишаючись однією з найдоступніших категорій на полицях магазинів.

Як змінились ціни на курятину

