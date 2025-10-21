Игра, которую помнит каждый: какие заводы выпускали "Ну, погоди!"

Эту культовую игру изготавливали девять заводов

В 80-х годах на рынок СССР вышла игра "Ну, погоди!", которая мгновенно стала любимым развлечением детей и символом советской электроники. Она была карманная, поэтому ее легко было носить повсюду.

Это было не просто устройство для развлечений, а настоящий культовый символ детства, который сегодня многие помнят с особой ностальгией. "Телеграф" решил рассказать, когда ее начали выпускать и в каком году.

В 1980-х годах у советских детей появилась настоящая сенсация — карманная электронная игра "Ну, погоди!".

Гру выпускали следующие заводы:

Завод "Диффузант" (Орел);

Завод "Вымпел" (Евпатория);

Завод "Октябрь" (Винница);

Арзамасский завод радиодеталей (Арзамас);

Завод "Микрон" (Зеленоград);

Завод "Билур" (Кировабад);

Солнечногорский СЭМЗ (Солнечногорский СЭМЗ);

Калужский радиоламповый завод им. 50-летия СССР;

Северодонецкий приборостроительный завод.

Ее изготавливали под маркой "Электроника ИМ-02" с 1984 года. Механика игры была разработана японской компанией Nintendo как прототип для серии игр "Game & Watch". Она имела жидкокристаллический экран и стоила 25 рублей — сумма немалая, но спрос был бешеный. Кроме игры, устройство имело функцию часов и будильника — еще один повод хвастаться перед друзьями.

Смысл игры

Сюжет был прост, но затягивал с первых секунд: игрок руководил Волком из известного мультфильма "Ну, погоди!", который ловил катящиеся из четырех лотков яйца. За каждое пойманное яйцо начислялось очко, а когда оно падало — появлялся цыпленок, что символизировало "штраф". Три таких ошибки — и игра окончена.

В "Ну, погоди!" можно было выбрать два уровня сложности: "Игра А" — более спокойная, и "Игра Б" — для настоящих мастеров. С каждой сотней очков темп игры рос, а добиться максимальных 999 баллов считалось настоящим рекордом.

