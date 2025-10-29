Стала справжньою зіркою ночі: в Україні побачили рідкісну тваринку у "масці" (фото)

Борсуки європейські, одного з яких помітили на південно-східній частині країни, унікальні тим, що на зиму впадають у сплячку

На Дніпропетровщині камерам спостереження вдалося зафіксувати рідкісного представника української фауни — борсука європейського. Він перебуває під охороною та занесений до Червоної книги України.

На відео користувача у Facebook можна побачити, як тварина поводиться напрочуд спокійно — підходить до камери, торкається її носиком і навіть ніби позує. Для мешканця лісів і степів це незвична поведінка, адже борсуки зазвичай уникають людських місць і ведуть потайний нічний спосіб життя.

Для довідки

Борсук європейський — це нічний ссавець із родини куницевих, який зазвичай мешкає в лісах і степах. Він віддає перевагу спокійним місцям, уникаючи шуму та людської присутності, тому зустріти його поблизу міста — велика рідкість.

Який вигляд має борсук європейський

Борсук має густу сіро-чорну шерсть, характерні чорні смуги на мордочці та кремезну статуру. Живиться він переважно комахами, дрібними гризунами, ягодами й рослинами, а на зиму зазвичай впадає у сплячку.

