Конфеты или смерть? Яркие открытки для поздравления с Хэллоуином 2025

Наталья Дума
Открытки и картинки для поздравления с Хэллоуином 2025
Открытки и картинки для поздравления с Хэллоуином 2025. Фото "Телеграф"

Не забудьте поздравить родных

Конец октября традиционно ассоциируется с Хэллоуином – праздником, сочетающим кельтские легенды и "страшную" эстетику. И хотя его корни — в Ирландии и Шотландии, этот день стал частью мировой культуры, а также стали отмечать и в Украине.

В этот праздник можно превратиться в кого угодно, хоть и только на одну ночь. Кто выбирает для Геловина образ вампира, кто супергероя, а кто кровавой невесты. В Англии и Америке дети ходят по домам в жутких нарядах и спрашивают: "конфеты или смерть?".

В Украине эта традиция также набирает популярности. Не только среди молодежи, но и в офисах, школах и т.д. проводят тематические вечеринки и одевают интересные образы.

Поздравить друзей и родных с Геловином — это еще одна возможность подарить им хорошее настроение. Для этого "Телеграф" собрал для вас самые красивые открытки.

Ранее "Телеграф" делился идеями макияжа на Хэллоуин. Правильный макияж может сделать даже простой образ интересным и завершенным.

