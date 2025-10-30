Конфеты или смерть? Яркие открытки для поздравления с Хэллоуином 2025

Не забудьте поздравить родных

Конец октября традиционно ассоциируется с Хэллоуином – праздником, сочетающим кельтские легенды и "страшную" эстетику. И хотя его корни — в Ирландии и Шотландии, этот день стал частью мировой культуры, а также стали отмечать и в Украине.

В этот праздник можно превратиться в кого угодно, хоть и только на одну ночь. Кто выбирает для Геловина образ вампира, кто супергероя, а кто кровавой невесты. В Англии и Америке дети ходят по домам в жутких нарядах и спрашивают: "конфеты или смерть?".

В Украине эта традиция также набирает популярности. Не только среди молодежи, но и в офисах, школах и т.д. проводят тематические вечеринки и одевают интересные образы.

Поздравить друзей и родных с Геловином — это еще одна возможность подарить им хорошее настроение. Для этого "Телеграф" собрал для вас самые красивые открытки.

