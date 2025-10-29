С помощью вилки и фольги: пять самых интересных идей для макияжа на Хэллоуин

Вам понадобятся красная краска, черный карандаш и белые тени

Остаются считанные дни до самого мистического праздника года – Хэллоуина. К нему готовятся заранее: украшают дома, подбирают костюмы, а также делают устрашающие макияжи.

Макияж является важной частью образа на Хэллоуин. Он удачно дополняет лук, создавая пугающий вид. Правильный макияж может сделать даже простой образ интересным и завершенным. "Телеграф" подготовил подборку интересных макияжей, которые достойны внимания.

С акцентом на глаза

Эффект кровавых глаз в хэллоуинскую ночь – именно то, что нужно. Он станет акцентом даже простого образа. Можно прикрепить под глаза искусственные ресницы, дорисовать над ними полоски белым карандашом, а сверху добавить немного красного. Также можно сделать красной краской капли, как будто из глаз течет кровь. Губы следует подчеркнуть темной помадой.

Кровавый эффект с помощью вилки

В первую очередь нужно сделать легкий нюдовый макияж. Затем следует погрузить вилку в густую краску и провести по щеке. Дополняют все это темным карандашом. Есть еще вариант погрузить фольгу в краску и сделать "набрызг" на щеку, создав эффект крови.

Призраки

Сделайте обычный макияж с акцентом на глаза. Тогда возьмите насыщенные белые тени и наносите на лицо, воспроизводя силуэты призраков. Сверху по белым следам нужно сделать черные пятна, добавив привидениям глаза.

Готическая эстетика

Нанесите тональный крем, подкрасьте брови и глаза. Тогда черным карандашом сделайте полосы от уголков губ и зарисуйте губы. Также можно изобразить фигуру черта на носу. Далее нужно сделать контуры вокруг глаз черным карандашом и в этом месте надо растушевать темные тени.

В стиле Фриды

Вокруг зоны у глаз нужно нанести красной краской точки. После этого нарисуйте губы алой помадой. На носу можно воспроизвести силуэт черта. От уголков губ проведите полосы, создав эффект кровавой улыбки. Также можно дорисовать несколько полосок и сердечко на лбу. Образ следует дополнить красным венком.

