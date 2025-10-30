Цукерки або смерть? Яскраві листівки для привітання з Геловіном 2025

Не забудьте привітати рідних

Кінець жовтня традиційно асоціюється з Геловіном — свято, яке поєднує кельтські легенди і "страшну" естетику. І хоч його коріння — в Ірландії та Шотландії, цей день став частиною світової культури, а також його стали відзначати і в Україні.

У це свято можна перевтілитися в кого завгодно, хоч і лише на одну ніч. Хтось обирає для Геловіну образ вампіра, хтось — супергероя, а хтось — кривавої нареченої. В Англії та Америці діти ходять по домівках у моторошних вбраннях і запитують: "цукерки чи смерть?".

В Україні ця традиція також набирає популярності. Не лише серед молоді, а й в офісах, школах тощо проводять тематичні вечірки і вдягають цікаві образи.

Привітати друзів та рідних із Геловіном — це ще одна нагода подарувати їм гарний настрій. Для цього "Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші листівки.

Раніше "Телеграф" ділився ідеями макіяжу на Геловін. Правильний мейкап може зробити навіть простий образ цікавим і завершеним.