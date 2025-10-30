Опоздали на поезд из-за тревоги? Можете уехать другим. Рассказываем, как это работает

Не сели вовремя на поезд из-за тревоги — не проблема: можно не покупать новый билет

В Украине из-за атак россиян часто длительные тревоги. Особые проблемы они доставляют тем, кто запланировал путешествие на это время. Если человек опоздал на поезд из-за тревоги – это не приговор. Укрзализныця по этому же билету довезет другим поездом.

На подобную опцию обратила внимание Катерина Башук. Она подчеркнула — сесть на попутный поезд можно в течение часа. В комментариях к сообщению Укрзализныця подтвердила, что это действительно так.

Опоздали на поезд из-за тревоги — есть выход

Что делать, если из-за тревоги не успели на поезд

Укрзализныця отмечает, что сесть можно на следующий рейс в течение суток поезда даже во время тревог курсируют по графику. "Если нужна помощь с поиском свободных мест на такой рейс, напишите нам через обратную связь или позвоните по телефону 0800503111", — говорится в приложении УЗ.

Что делать, если из-за тревоги не успели на поезд — УЗ

Некоторые комментаторы подчеркнули, что видели, как это работает в действии. В случае, если свободных мест на поезд нет, пассажиры могут ехать стоя. Напомним, если на поезд опоздали по вине Укрзализныци, например, при задержке на стыковочный рейс – УЗ также довезет до места назначения.

Если нет мест – можно ехать стоя

