Был крепостью, а позже на территории построили винокурню с пивоварней: почему с этим замком в Украине связаны яйца (фото)

Старосельский замок, который расположен на западе Украины, хранит интересные легенды

На Львовщине стоит одна из самых известных крепостей Галичины — Старосельский замок. Когда-то он служил оборонительным центром, а впоследствии на его территории действовали львовский арсенал, пивоварня и винокурня.

Старосельский замок, расположенный в селе Старое Село вблизи Львова, является одним из самых выдающихся архитектурных памятников Галичины. Это величественное сооружение XV-XVII веков считается самым большим замком Львовщины, ведь его площадь достигает почти двух гектаров. "Телеграф" решил поведать об истории памятника архитектуры, взяв данные из "Funtime".

История Старосельского замка достигает еще времен Киевской Руси, когда на этой территории проходил так называемый Волосский путь — важный торговый маршрут, по которому купцы направлялись во Львов. Однако этот путь был опасен: на торговцев часто нападали татарские отряды, грабившие и сжигавшие окрестные поселения.

Руины замка сохраняют атмосферу старины

В XV веке Ян Завиш из Люблина, получивший эти земли по наследству, решил укрепить территорию. В это время здесь появился первый деревянный замок, который, к сожалению, не просуществовал долго — татары быстро его разрушили. Лишь в 1584 году, когда земли перешли в собственность семьи Острожских, началось возведение каменной крепости. Работы велись под руководством архитектора Амвросия Благосклонного (Амброзия Приверженного), и уже в 1589 году замок приобрел свою монументальную форму.

Земли, где сейчас стоит замок, унаследовал Ян Завиш

В 1642 году по инициативе князя Владислава Доминика Острожского-Заславского крепость существенно перестроили. Она получила черты позднего ренессанса : высокие, до восьми метров, стены, украшенные аттиком, и шесть могущественных башен, фронтоны которых украшали барочные резьбы.

Польский магнат Владислав Доминик Острожский-Заславский перестроил крепость

Однако история замка не была спокойна. В 1648 году во время освободительной войны крепость испытала серьезные разрушения от войск Богдана Хмельницкого. Несмотря на это, князь Владислав не оставил своей мечты создать в Старом Селе резиденцию — уже в следующем году строительство было возобновлено. Впоследствии замок стал настолько крепким, что в 1654 году выдержал осаду казаков, а в 1672 году — напор турецкого войска.

Замок выдержал осаду казаков в 1654 году — фото "findway"

На территории замка когда-то действовали часовня, дворец, хозяйственные помещения, а оборону обеспечивали бастионы, рвы с водой и галереи для гарнизона. В XVII веке крепость имела 8 орудий, 13 мортир, многочисленные ружья и сабли.

С началом XVIII века замок утратил свое военное значение. Новым владельцем стал Адам Николай Сенявский, который планировал перенести сюда свой львовский арсенал. После его смерти в 1726 году крепость перешла по наследству дочери Марии Софии, вышедшей замуж за князя Августа Александра Чарторыйского. С тех пор замок постепенно приходил в упадок — Чарторыйские не уделяли ему должного внимания.

Магнат Адам Николай Сенявский планировал перенести арсенал в прежнюю крепость

В 1809 году Старосельский замок перешел в семью Потоцких. На его территории обустроили пивоваренный завод, винокурню и склады зерна. Часть построек разобрали, а камень использовали для других зданий. До 1939 замок оставался во владении графа Альфреда Потоцкого, после чего был заброшен.

Сегодня замок сохранился в виде живописных развалин, но даже в таком состоянии он поражает своей монументальностью. В 2023 году сооружение вернулось в государственную собственность – теперь рассматриваются возможности реставрации и создания историко-туристического комплекса.

Замок хранит легенды

Как и большинство древних крепостей, Старосельский замок окутан рассказами, передающимися из поколения в поколение. По преданию, во время его возведения к известковому раствору добавляли куриные яйца, которые привозили из окрестных сел, чтобы стены были крепче.

Также существует легенда о вельможе, которого приговорили к смертной казни, но дали шанс спасти жизнь: он должен был привезти две повозки яиц, не разбив ни одного. Мужчина выполнил задание, но когда оказалось, что все яйца были сварены, его все равно казнили за обман.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине можно увидеть уникальный "замок-календарь".