Всего две капли и налет исчезнет: это средство вернет кухонным кранам прежний блеск

Это средство создаст защитный слой на ваших кранах

Чтобы кухня всегда сияла чистотой, можно воспользоваться эффективными лайфхаками. Например, мало кто знает, что избавиться от налета на кранах можно с помощью оливкового масла.

В материале Top рассказали, что и как нужно делать, чтобы кухонные краны выглядели как новые. Вы потратите на это не более пяти минут!

Как быстро очистить кухонный кран от налета

На сантехнике со временем появляется известковый налет и следы от воды, особенно если она жесткая. Это придает смесителям тусклый и старый вид. Но очистить его можно не только благодаря дорогим химическим средствам.

Секрет сияющих кранов кроется в обычном оливковом масле. И достаточно всего двух капель, чтобы налет быстро исчез. Нанесите масло на мягкую ткань или бумажное полотенце и аккуратно вотрите в поверхность крана. Таким образом вы создадите невидимую защитную пленку, которая отталкивает влагу и препятствует образованию новых пятен и камня. Капли воды будут просто скатываться, не оставляя следов.

Как вернут кранам прежний блеск

Лучше всего использовать оливковое масло холодного отжима (extra virgin), потому что оно не имеет неприятного запаха и не оставляет жирного блеска.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как очистить дверцу духовки от застарелого жира. Понадобится одно копеечное средство.