Смешайте эти два компонента – и кухня засияет: простой лайфхак для борьбы с жиром и налетом

Этот лайфхак простой, но действительно эффективный

Для поддержания идеальной чистоты на кухне существует множество интересных лайфхаков. Узнайте, как быстро очистить разделочные доски, а также как легко избавиться от жира и налета на плите и раковинах.

В Tik-Tok показали лайфхак, с помощью которого ваша кухня может засиять как новая. Для этого потребуется всего два недорогих средства.

Как быстро избавиться от жира на кухне

На кухне, особенно на плите и раковине, со временем скапливается много жира и налета, которые порой трудно удалить. И чтобы не бежать в магазин за дорогими химическими средствами можно воспользоваться простым и эффективным лайфхаком, который доступен каждому.

Для этого понадобится всего два ингредиента: сода и обычное моющее средство для мытья посуды. Смешайте их до образования густой пасты и нанесите на загрязненные поверхности. Через несколько минут жир и налет легко отойдут при помощи губки или щетки, оставляя плитку и раковину идеально чистыми.

Сода помогает разрушать стойкие жировые отложения, а моющее средство растворяет жир и облегчает его удаление. Такой способ не только экономит время и силы, но и безопасен для домашних поверхностей.

