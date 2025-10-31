Усього дві краплі і наліт зникне: цей засіб поверне кухонним кранам колишній блиск

Цей засіб створить захисний шар на ваших кранах

Щоб кухня завжди сяяла чистотою, можна скористатися ефективними лайфхаками. Наприклад, мало хто знає, що позбутися нальоту на кранах можна за допомогою оливкової олії.

У матеріалі Top розповіли, що та як потрібно робити, щоб кухонні крани виглядали як нові. Це займе не більше п'яти хвилин!

Як швидко очистити кухонний кран від нальоту

На сантехніці з часом з’являється вапняний наліт та сліди від води, особливо якщо вона жорстка. Це надає змішувачам тьмяного та старого вигляду. Але очистити його можна не лише завдяки дорогим хімічним засобам.

Секрет блискучих кранів криється у звичайній оливковій олії. І достатньо лише двох крапель, щоб наліт швидко зник. Нанесіть масло на м’яку тканину або паперовий рушник і обережно утріть у поверхню крана. Таким чином, ви створите невидиму захисну плівку, яка відштовхує вологу і перешкоджає утворенню нових плям і каменю. Краплі води просто скочуватимуться, не залишаючи слідів.

Як повернуть кранам колишній блиск

Найкраще використовувати оливкову олію холодного віджиму (extra virgin), тому що вона не має неприємного запаху і не залишає жирного блиску.

