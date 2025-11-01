Дефицитная игрушка в 80-х: кто в СССР выпускал популярный кубик Рубика (фото)

Головоломка появилась в 1974 году благодаря скульптору и преподавателю из Венгрии, а в Советском Союзе она начала продаваться в начале 1980-х годов

Кубик Рубика — одна из самых известных головоломок в мире, которую придумали еще в 1974 году. Из простой учебной модели для студентов он превратился в игру, которая и сегодня остается популярной в разных странах.

Впервые эта головоломка появилась в 1974 году. Ее изобрел венгерский скульптор и преподаватель архитектуры Эрне Рубик. "Телеграф" решил рассказать историю создания игры и когда она появилась в СССР.

Эрне Рубик создал кубик Рубика в 1974 году

Итак, его история начинается в 1974 году, когда венгерский скульптор и преподаватель архитектуры Эрне Рубик изобрел игрушку. Изначально эта головоломка не была предназначена для коммерческого успеха: Рубик создал ее, чтобы помочь своим студентам лучше разбираться в объектах в пространстве.

Работая в академии прикладного искусства в Будапеште, Рубик смастерил 27 небольших деревянных кубиков и покрасил каждый из них в шесть разных цветов. Однако, когда он попытался собрать их в правильном порядке, оказалось, что это значительно сложнее, чем казалось. Потребовался почти месяц, чтобы сам изобретатель справился с головоломкой.

Самым большим вызовом для Рубика стало создание уникального механизма, который позволял бы вращать грани независимо друг от друга. Так появилась первая в истории шарнирная переставляемая головоломка — изобретение, которое стало основой для множества подобных игрушек в будущем.

Позже права на производство и продажу кубика перешли к британской компании Seven Towns Ltd., которую уже 40 лет возглавляет близкий друг изобретателя Том Кремер. Именно под их контролем кубик Рубика стал мировым брендом.

В Советском Союзе первая игрушка появилась в начале 1980-х, после получения официальной лицензии на его производство. Стоимость головоломки тогда составляла в основном 4 рубля 50 копеек, и она мгновенно стала дефицитом, который искали во всех магазинах. Одними из заводов, выпускавших головоломку, стали Ставропольский краевой прибороремонтный завод в городе Ставрополь, завод "Пластсмас" в Новосибирске и Опытный завод металлической галантереи и сувениров в Ленинграде.

В СССР кубик начали производить 44 года назад

