Если бы "Сумерки" снимали в Кривом Роге. Украинка насмешила пародией

Опавшие листья выглядят романтично, но под ними могут скрываться нечто не очень приятное

Осень "раздевает" деревья, опавшие листья уже засыпали газоны и под ним иногда попадаются неприятные собачьи "сюрпризы". В сети высмеяли это, сняв забавное видео.

Пользователь TikTok с ником "Синяя птица" сделала смешной ролик, скопировав движения героев известной саги "Сумерки" в лесу. Однако ей якобы помешали собачьи экскременты, которые некоторые неответственные собачники не убирают за своими песиками.

Девушка подписала видео "Криворожские сумерки". Она добавила, что "по кустам все же ходить не стоит".

Сага "Сумерки" — культовое подростковое кино 2000-х

Фильмы саги "Сумерки" рассказывают о необычной истории любви между обычной школьницей Беллой Свон и прекрасным, но загадочным вампиром Эдвардом Калленом. Сюжет, от которого сходили с ума практически все девочки тех времен, разворачивается в мрачном городке Форкс и рассказывает об их запрещенном романе и его опасностях.

Эдвард и его семья обладают сверхчеловеческой силой и скоростью. Кино полно сцен их стремительных прыжков и полетов между деревьями в лесу, что и обыграла автор забавного видео.

