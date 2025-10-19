Киевские "гонщики" насмешили украинцев: такие авто увидишь не каждый день (видео)

Киевлян удивили взрослые "шумахеры" на игрушечных авто

В сети показали кадры, как двое взрослых мужчин, сохраняя невозмутимость, ехали на детских электрокарах по улице Соломенского района Киева. Соответствующее видео было опубликовано на канале "Реальный Киев".

Один из водителей управлял желтой машиной, похожей на Audi R8. Другой был за рулем зеленого авто, который напоминал Porsche.

На зеленый знак горевшего для пешеходов светофора мужчины быстро проехали "зебру" на перекрестке и выехали на тротуар.

Удивленный автор видео пожелал "коллегам" "счастливого пути".

В сети тем временем начали "хейтить" водителей, называя их "мажорами" и обвиняя в нарушениях ПДД.

Впрочем, защитники водителей рассказали, что эти мужчины часто ездят по данному маршруту.

Они, как оказалось, катают в парке детей на электромобилях и в конце каждого рабочего дня транспортируют свои машинки в "гараж".

Кроме того, этот автомобиль достаточно известен среди киевлян и неоднократно попадал в ленты соцсетей.

