Заказное убийство или ограбление? Почему автора "Щедрика" Николая Леонтовича застрелили в родительском доме (фото)

"Точку" в деле об убийстве украинца Николая Леонтовича смогли поставить только через 70 лет после трагедии

Николай Леонтович — выдающийся украинский композитор и автор всемирно известной щедривки "Щедрик". Хотя он был выдающимся, но его жизнь была далека от сказки.

Более 100 лет назад трагически оборвалась жизнь хорового дирижера Николая Леонтовича — мужчину убили в родительском доме. Но его дело было окончательно раскрыто только после прекращения существования СССР. "Телеграф" решил рассказать о его непростой судьбе.

Николай Леонтович – автор всемирно известной песни «Щедрик»

В декабре 1877 года в селе Монастырок Подольской губернии родился Николай Дмитриевич Леонтович — украинский композитор, хоровой дирижер, пианист, педагог и собиратель народного музыкального фольклора. Ему выпало увидеть свет в семье сельского священника. Раннее музыкальное образование он получил от отца, который играл на скрипке, виолончели и гитаре, а также руководил хором семинаристов. Мать же имела красивый голос и часто пела украинские народные песни, брат и сестры также с детства учились музыке и впоследствии стали певцами и музыкантами.

Семья композитора, где отец сельский священник и музыкант, а мать – пела народные песни

В 1887 году Леонтович поступил в Немировскую гимназию, а уже в следующем году из-за материальных трудностей продолжил обучение в Шаргородском начальном духовном училище, где освоил чтение нот и пение в церковных хорах.

В 1892 году Леонтович поступил в Подольскую духовную семинарию в Каменце-Подольском, где изучал теорию музыки, хоровое пение, освоил скрипку, фортепиано и духовые инструменты, а также начал обрабатывать народные мелодии по образцу М. Лысенко. После окончания семинарии, через 6 лет, он работал учителем в сельских школах, организовал самодеятельный симфонический оркестр в селе Чуково и издал сборники подольских песен.

С 1904 по 1908 год Леонтович преподавал на Донбассе, где во время революции 1905 года организовал хор рабочих, выступавший на митингах. Из-за внимания полиции он вернулся на Подолье и работал в Тульчине, где преподавал в епархиальном женском училище, а также учился под руководством известного теоретика музыки Б. Яворского в Киеве и Москве.

Известная песня «Щедрик» Леонтовича

В этот период Леонтович создал многочисленные хоровые обработки народных песен, среди которых "Щедрик", "Дударик", "Пьют петухи", "Мала мати одну дочку" и "Ой зійшла зоря". В 1916 году его обработка "Щедрик" принесла признание киевской публике, после чего он активно работал в Киеве как дирижер и композитор. Леонтович преподавал в Музыкально-драматическом институте им. М. Лысенко, сотрудничал с Г. Верейкой, организовывал хоровые кружки и работал в музыкальном комитете при Народном комиссариате образования.

Во время оккупации Киева деникинскими войсками 31 августа 1919 года Леонтович вынужден был эвакуироваться в Тульчин. Там он основал первую музыкальную школу, работал над оперой "На русалчин великдень" по сказке Б. Гринченко и участвовал в гастролях хоровой капеллы под руководством К. Стеценко и Павла Тычины, где исполнялись его произведения.

Трагическая гибель композитора произошла в ночь с 22 на 23 января 1921 года в селе Марковка Гайсинского уезда. Леонтович находился у отца, когда в дом напросился агент ВНК Афанасий Грищенко, который назвался чекистом, борющимся с бандитизмом. Утром неизвестный ограбил дом и убил композитора. Долгие годы обстоятельства смерти оставались тайной, и советская власть распространяла версию "петлюровско-разбойничьего нападения", чтобы скрыть истинную причину. Один из ближайших друзей композитора Гнат Яструбецкий подробно записал рассказ отца погибшего. В его дневнике было следующее:

Рассказы отца убитого Леонтовича

Рапорт, где есть имя убийцы композитора

Лишь после распада СССР были обнародованы факты умышленного убийства Николая Леонтовича органами Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВНК). Документальные свидетельства и воспоминания родных, а также исследования ученых-диаспорян подтвердили, что смерть талантливого композитора была политически мотивированным убийством.

Творческие достижения Леонтовича

Его имена связаны с известными хоровыми обработками народных песен, в частности "Щедрик", "Дударик", "Казака несут", "Ой из-за горы каменной". Леонтович внес значительный вклад в развитие украинской музыкальной культуры конца XIX — начала XX века, а его рождественская щедровка "Щедрик" известна в мире как Carol of the Bells.

