Заказное убийство или ограбление? Почему автора "Щедрика" Николая Леонтовича застрелили в родительском доме (фото)

Марина Бондаренко
Новость обновлена 31 октября 2025, 16:02
Николай Леонтович прославился на весь мир

"Точку" в деле об убийстве украинца Николая Леонтовича смогли поставить только через 70 лет после трагедии

Николай Леонтович — выдающийся украинский композитор и автор всемирно известной щедривки "Щедрик". Хотя он был выдающимся, но его жизнь была далека от сказки.

Более 100 лет назад трагически оборвалась жизнь хорового дирижера Николая Леонтовича — мужчину убили в родительском доме. Но его дело было окончательно раскрыто только после прекращения существования СССР. "Телеграф" решил рассказать о его непростой судьбе.

Николай Дмитриевич Леонтович прославился на весь мир своими песнями
Николай Леонтович – автор всемирно известной песни «Щедрик»

В декабре 1877 года в селе Монастырок Подольской губернии родился Николай Дмитриевич Леонтович — украинский композитор, хоровой дирижер, пианист, педагог и собиратель народного музыкального фольклора. Ему выпало увидеть свет в семье сельского священника. Раннее музыкальное образование он получил от отца, который играл на скрипке, виолончели и гитаре, а также руководил хором семинаристов. Мать же имела красивый голос и часто пела украинские народные песни, брат и сестры также с детства учились музыке и впоследствии стали певцами и музыкантами.

Семья выдающегося композитора Николая Леонтовича
Семья композитора, где отец сельский священник и музыкант, а мать – пела народные песни

В 1887 году Леонтович поступил в Немировскую гимназию, а уже в следующем году из-за материальных трудностей продолжил обучение в Шаргородском начальном духовном училище, где освоил чтение нот и пение в церковных хорах.

В 1892 году Леонтович поступил в Подольскую духовную семинарию в Каменце-Подольском, где изучал теорию музыки, хоровое пение, освоил скрипку, фортепиано и духовые инструменты, а также начал обрабатывать народные мелодии по образцу М. Лысенко. После окончания семинарии, через 6 лет, он работал учителем в сельских школах, организовал самодеятельный симфонический оркестр в селе Чуково и издал сборники подольских песен.

С 1904 по 1908 год Леонтович преподавал на Донбассе, где во время революции 1905 года организовал хор рабочих, выступавший на митингах. Из-за внимания полиции он вернулся на Подолье и работал в Тульчине, где преподавал в епархиальном женском училище, а также учился под руководством известного теоретика музыки Б. Яворского в Киеве и Москве.

Песня "Щедрик" с нотами
Известная песня «Щедрик» Леонтовича

В этот период Леонтович создал многочисленные хоровые обработки народных песен, среди которых "Щедрик", "Дударик", "Пьют петухи", "Мала мати одну дочку" и "Ой зійшла зоря". В 1916 году его обработка "Щедрик" принесла признание киевской публике, после чего он активно работал в Киеве как дирижер и композитор. Леонтович преподавал в Музыкально-драматическом институте им. М. Лысенко, сотрудничал с Г. Верейкой, организовывал хоровые кружки и работал в музыкальном комитете при Народном комиссариате образования.

Во время оккупации Киева деникинскими войсками 31 августа 1919 года Леонтович вынужден был эвакуироваться в Тульчин. Там он основал первую музыкальную школу, работал над оперой "На русалчин великдень" по сказке Б. Гринченко и участвовал в гастролях хоровой капеллы под руководством К. Стеценко и Павла Тычины, где исполнялись его произведения.

Трагическая гибель композитора произошла в ночь с 22 на 23 января 1921 года в селе Марковка Гайсинского уезда. Леонтович находился у отца, когда в дом напросился агент ВНК Афанасий Грищенко, который назвался чекистом, борющимся с бандитизмом. Утром неизвестный ограбил дом и убил композитора. Долгие годы обстоятельства смерти оставались тайной, и советская власть распространяла версию "петлюровско-разбойничьего нападения", чтобы скрыть истинную причину. Один из ближайших друзей композитора Гнат Яструбецкий подробно записал рассказ отца погибшего. В его дневнике было следующее:

Записи Игната Яструбецкого о смерти друга Николая Леонтовича
Рассказы отца убитого Леонтовича
Рапорт об убийстве Николая Леонтовича
Рапорт, где есть имя убийцы композитора

Лишь после распада СССР были обнародованы факты умышленного убийства Николая Леонтовича органами Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВНК). Документальные свидетельства и воспоминания родных, а также исследования ученых-диаспорян подтвердили, что смерть талантливого композитора была политически мотивированным убийством.

Творческие достижения Леонтовича

Его имена связаны с известными хоровыми обработками народных песен, в частности "Щедрик", "Дударик", "Казака несут", "Ой из-за горы каменной". Леонтович внес значительный вклад в развитие украинской музыкальной культуры конца XIX — начала XX века, а его рождественская щедровка "Щедрик" известна в мире как Carol of the Bells.

