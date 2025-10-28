Настоящая внешность неизвестна? Какая мистическая история стоит за портретом Григория Сковороды (фото)

Григорий Сковорода прожил до 71 года и сам себе выкопал могилу

Григорий Сковорода — один из самых известных украинских философов и писателей XVIII века. Его жизнь была простой и одновременно необычной: он отказался от должностей, путешествовал по селам, учил людей и писал произведения, которые и сегодня цитируют в школах и университетах.

Несмотря на большую популярность и узнаваемость, внешность Сковороды остается загадкой — на самом деле он мог выглядеть совсем иначе, чем на известных портретах. "Телеграф" расскажет, что это за история с портретом.

Образ, который мы знаем, мог не соответствовать действительности

Кто такой странствующий философ

Григорий Сковорода родился 3 декабря 1722 года в селе Чернухи Полтавской области в семье малоземельного казака. Начальное образование получил в сельской школе, пел в церковном хоре, а с 1738 учился в Киево-Могилянской академии.

В 1742-1744 годах жил в Петербурге, где пел в придворной капелле и писал музыку на свои стихи. Через несколько лет в составе дипломатической миссии отправился за границу — путешествовал по Венгрии, Словакии, Польше, Австрии, посещал университеты, библиотеки, слушал лекции известных ученых и общался с философами Европы.

В своих путешествиях у Сковороды всегда была флейта — она была его верным спутником, как книги и тетради.

Вернувшись в Украину, преподавал поэтику и этику, писал басни, философские диалоги и стихи. Среди его самых известных произведений — "Сад божественных песен", "Басни харьковские", "Кольцо", "Дружеский разговор о душевном мире" и "Потоп змеиный".

Сковорода никогда не стремился к власти или состоянию — он оставил службу, отказался от должностей и жил как странствующий учитель, проповедуя свободу духа и гармонию с природой.

В 71 год он прошел пешком более трехсот слоев в Орловщину, чтобы передать свои рукописи ученику Михаилу Ковалинскому. В последний год жизни Сковорода проживал в селе Пан-Ивановка в доме коллежского советника Андрея Ивановича Ковалевского, который приходился отчимом будущему основателю Харьковского университета Василию Каразину.

Умер Григорий Сковорода 9 ноября 1794 года в селе Пан Ивановка (ныне — Сковородиновка, Харьковщина). О смерти Сковороды русский филолог Срезневский записал следующее:

Как описывал последние дни Сковороды философ Срезневский

Портрет Сковороды: настоящий или придуманный

В советские времена распространяли легенду, что где-то в Москве хранится прижизненный портрет Григория Сковороды, как рассказала лектор и эссеист Диана Клочко в эфире Радио Культура, передают в "Общественное Культура". Якобы именно из него рисовали все последующие изображения философа – с книгой в руках, в белом воротнике, как "вечного студента".

Все портреты Сковороды произошли от легендарной гравюры

Однако этот портрет никто никогда не видел. Все только повторяли, что он "когда-то был вывезен в Москву".

Возможно, настоящий Сковорода выглядел совсем иначе, чем привычный нам образ. Но именно из тех старых, вымышленных гравюр XIX века создавали все последующие графические портреты мыслителя.

Скульптор Иван Кавалеридзе даже попытался "придать" ему реальные черты — сделал орлиный профиль, крепкую осанку, выразительный взгляд. Так из легенды о выдуманном портрете предстала знакомая всем иконическая внешность Григория Сковороды — человека, которого весь мир ловил, но не поймал.

