Дикое животное устроило "забег" на Киевском море (видео)

Дикие животные в Украине все чаще появляются в городах

На Киевском водохранилище на камеру попало животное, похожее на молодого лося. Оно бегало вдоль кромки воды, не обращая внимания на людей.

Соответствующее видео опубликовал один из местных Telegram-каналов. Люди, которые случайно стали очевидцами его развлечений, не могли налюбоваться попрыгунчиком.

Вероятнее всего, это был лось-подросток, поскольку он имеет длинные ноги, большую морду и короткий хвост. Кроме того, рога молодых лосей еще не полностью сформированы, они выглядят как небольшие отростки. Нельзя не заметить, что животное двигается слегка угловато, что также свойственно подросткам.

Молодые лоси, особенно самцы, часто бродят в поисках новой территории и заходят далеко за пределы лесных массивов. Они предпочитают близость зеленых прибрежных зон с камышами, кустарником и доступом к воде. Примечательно, что лоси отлично плавают и легко преодолевают расстояния до 10 км вплавь.

Нужно отметить, что обстрелы россиян также заставляют диких животных бежать с привычных обжитых мест. Например, в Чугуеве Харьковской области произошел чрезвычайный инцидент — дикий олень в панике после обстрелов вышел из леса и гулял по городу. Животное даже заглянуло в магазин гаджетов, разбив стеклянную дверь.