Заблудился после обстрела: лесного красавца постигла трагическая судьба на Харьковщине (фото, видео)
-
-
Дикие животные страдают от российских обстрелов
В Чугуеве Харьковской области произошел чрезвычайный инцидент — дикий олень в панике после обстрелов вышел из леса и гулял по городу. Животное даже заглянуло в магазин гаджетов, разбив стеклянную дверь.
Видео показали в сети. В телеграм-каналах Харькова рассказали, что произошло с животным.
Паника в магазине
На кадрах камер наблюдения зафиксированы моменты, когда крупное животное на полной скорости влетает в помещение магазина. Мощный удар разбивает стеклянную конструкцию.
Испуганное животное начинает суетиться между прилавками и стеллажами. Когда срабатывает сигнализация, громкий звук еще больше пугает оленя. В панике он пытается выбраться, прыгает на прилавок магазина, трясет всем телом от шока. Животное карабкается, пытаясь найти выход.
Блуждание по городу
Спустя время оленю удалось выбраться из помещения. Хотя в сети пишут, что его прогнали из магазина до приезда волонтеров. Позже животное было замечено в разных частях Чугуева. На видео, сделанных местными жителями, видно, как олень бродит рядом со стадионом, ходит между жилыми домами, передвигается по дворам и улицам города.
В социальных сетях пользователи предположили, что олень мог убежать из леса из-за обстрелов российских войск. Чугуев и прилегающие территории регулярно подвергаются враждебным атакам, что заставляет диких животных покидать привычные места обитания.
Попытка спасения
Благодаря неравнодушным людям волонтерам удалось поймать животное и загрузить в авто. Как пишут в реабилитационном центре "Акела", олень был настолько шокирован, что не сопротивлялся и спокойно подпустил к себе. Состояние его было очень и очень плохое.
Осмотр обнаружил многочисленные повреждения: выбитые зубы, держащиеся на куске кожи, раны от стекла на теле, глубокая колотая рана на груди и большой отек в месте прокола.
Животные укололи противошоковые препараты, лекарства для поддержки работы сердца, антибиотики и обезболивающие.
Что известно о раненом олене
При всех усилиях ветеринаров и волонтеров олень не пережил ночь. Животное умерло.
"К сожалению… Ночь не пережила", — сообщили в реабилитационном центре "Акела".
Как война влияет на диких животных
Война России против Украины оказывает катастрофическое влияние не только на людей, но и на дикую фауну. Постоянные обстрелы, взрывы, пожары и разрушение природных биотопов заставляют животных покидать привычные места обитания.
Громкие звуки артиллерийских ударов, реактивных систем залпового огня и взрывов вводят диких животных в панику. Лоси, олени, кабаны и другие жители лесов теряют ориентацию, впадают в состояние шока и могут выбегать на дороги, в населенные пункты, где становятся абсолютно беззащитными.
Стресс от постоянного звукового давления, потеря привычных маршрутов миграции, уничтожение кормовой базы – все это приводит к гибели животных даже без прямого ранения.
