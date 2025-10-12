Заблудился после обстрела: лесного красавца постигла трагическая судьба на Харьковщине (фото, видео)

Дикие животные страдают от российских обстрелов

В Чугуеве Харьковской области произошел чрезвычайный инцидент — дикий олень в панике после обстрелов вышел из леса и гулял по городу. Животное даже заглянуло в магазин гаджетов, разбив стеклянную дверь.

Видео показали в сети. В телеграм-каналах Харькова рассказали, что произошло с животным.

Паника в магазине

На кадрах камер наблюдения зафиксированы моменты, когда крупное животное на полной скорости влетает в помещение магазина. Мощный удар разбивает стеклянную конструкцию.

Испуганное животное начинает суетиться между прилавками и стеллажами. Когда срабатывает сигнализация, громкий звук еще больше пугает оленя. В панике он пытается выбраться, прыгает на прилавок магазина, трясет всем телом от шока. Животное карабкается, пытаясь найти выход.

Блуждание по городу

Спустя время оленю удалось выбраться из помещения. Хотя в сети пишут, что его прогнали из магазина до приезда волонтеров. Позже животное было замечено в разных частях Чугуева. На видео, сделанных местными жителями, видно, как олень бродит рядом со стадионом, ходит между жилыми домами, передвигается по дворам и улицам города.

В социальных сетях пользователи предположили, что олень мог убежать из леса из-за обстрелов российских войск. Чугуев и прилегающие территории регулярно подвергаются враждебным атакам, что заставляет диких животных покидать привычные места обитания.

Попытка спасения

Благодаря неравнодушным людям волонтерам удалось поймать животное и загрузить в авто. Как пишут в реабилитационном центре "Акела", олень был настолько шокирован, что не сопротивлялся и спокойно подпустил к себе. Состояние его было очень и очень плохое.

Осмотр обнаружил многочисленные повреждения: выбитые зубы, держащиеся на куске кожи, раны от стекла на теле, глубокая колотая рана на груди и большой отек в месте прокола.

Животные укололи противошоковые препараты, лекарства для поддержки работы сердца, антибиотики и обезболивающие.

Что известно о раненом олене

При всех усилиях ветеринаров и волонтеров олень не пережил ночь. Животное умерло.

"К сожалению… Ночь не пережила", — сообщили в реабилитационном центре "Акела".

Как война влияет на диких животных

Война России против Украины оказывает катастрофическое влияние не только на людей, но и на дикую фауну. Постоянные обстрелы, взрывы, пожары и разрушение природных биотопов заставляют животных покидать привычные места обитания.

Громкие звуки артиллерийских ударов, реактивных систем залпового огня и взрывов вводят диких животных в панику. Лоси, олени, кабаны и другие жители лесов теряют ориентацию, впадают в состояние шока и могут выбегать на дороги, в населенные пункты, где становятся абсолютно беззащитными.

Стресс от постоянного звукового давления, потеря привычных маршрутов миграции, уничтожение кормовой базы – все это приводит к гибели животных даже без прямого ранения.

