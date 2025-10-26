Ухаживал за малолетними, замужними и имел сына от чужой жены? Кем были музы Тараса Шевченко (фото)

В жизни Кобзаря было много женщин, но семью так и не создал

Тарас Шевченко — не только великий поэт и художник, но и человек, чей внутренний мир был полон страстей, любви и горьких разочарований. На протяжении всей жизни он пережил многочисленные романтические истории — от первых детских симпатий до пылких взрослых чувств, которые вдохновляли его на поэзию и живопись.

В большинстве случаев любовь поэта оставалась невзаимной, или ей мешали определенные обстоятельства. Мечтой поэта был уютный дом, собственная семья и счастье рядом с женой и детьми, однако сердце художника страдало от разочарований. "Телеграф" решил рассказать об интересных моментах из жизни Шевченко, взяв данные из "На скрижалях".

Известный украинец, страдавший от одиночества

Первая любовь — Оксана Коваленко

Первая симпатия Шевченко вспыхнула еще в детстве: в 1827 году 13-летний Тарас увлекся соседкой Оксаной Коваленко, которой в то время было 11 лет. Их дружеские отношения продолжались несколько лет, пока парня не забрали служить к господину Энгельгардту в Вильно. Позже, во взрослой жизни, Шевченко встретил Оксану уже замужней и матерью двоих детей. Эта первая любовь оставила глубокий след в сердце поэта: она вдохновила его на поэму "Марьяна-монахиня" и ряд стихов, а история обесславливания девушки легла в основу произведений "Катерина", "Наймичка" и других.

Ядвига Гусиковская — первая взаимная любовь

Следующей женщиной в жизни Шевченко стала польская швея Ядвига Гусиковская. Познакомившись с ней в Вильно, поэт не только почувствовал первую настоящую взаимную любовь, но и учился польскому языку и получил от девушки опеку и поддержку. Именно с ней он впервые познал тепло женского тела и духовную близость. Однако служба в Петербурге заставила расстаться влюбленных и больше они никогда не встречались. Шевченко забрали в Петербург в 1831 году.

Любовные приключения в Петербурге

В Петербурге Шевченко пережил свою третью любовь — к 15-летней натурщице Марии Европеус, которую он изобразил в повести "Художник" под именем Паши. Поэт уже был известен в художественных кругах: он учился в Академии художеств, был любимцем Карла Брюллова и популярным гостем салонов Петербурга. В 1838 году Шевченко освобождено из крепостного права. А уже через год он нарисовал портрет молодой Марии, впервые подписав его "Чевченко", потому что девушка немка и не могла выговорить его настоящую фамилию.

Эта история осложнилась любовным треугольником: близкий друг Шевченко Иван Сошенко тоже влюбился в Марию и планировал жениться на ней. Несмотря на моральные обязательства, поэт поддался собственным чувствам. Поэтому дружба между ними испортилась. Однако впоследствии они помирились, а Мария все дальше позировала разным художникам, но слишком этим увлеклась, поэтому так и не создала собственной семьи. Их роман длился где-то в 1839-1843 годах.

Большая любовь в Украине: Анна Закревская

Во время пребывания в Украине (1843-1847 г.) поэт пережил, возможно, самую сильную любовь — к замужней Анне Закревской. Это чувство заставило Шевченко задуматься о собственной семье, уютном доме и детях. Ее портреты отмечаются живыми, трагическими глазами, в которых чувствуется глубина эмоций. Поэт посвятил Анне поэзию, в частности "Если бы встретились мы снова…", но быть вместе им не судилось — Анна умерла, когда Шевченко был на солдатской службе.

Френдзона Шевченко — Варвара Репнина, Агата Ускова и Екатерина Пиунова

В жизни Тараса Шевченко бывали случаи, когда именно он становился объектом чужих симпатий. Одной из таких женщин была княжна Варвара Репнина. Она была старше поэта на несколько лет и влюбилась в него, восхитившись его искренностью, умом и талантами. Шевченко же отвечал лишь теплыми, дружескими чувствами, не допуская, чтобы между ними возникли романтические отношения. Они поддерживали связь, и Репнина помогала поэту финансово и морально, присылая книги и письма даже во время его ссылки. Однако взаимной любви не произошло, а княжна осталась одинокой.

Шевченко она не нравилась своими поучениями, ведь хотела сделать из него великого человека не только в искусстве, но и в повседневной жизни. Она мечтала стать его духовной наставницей, музой, источником его вдохновения, но все получилось наоборот. К тому же Репнина ревновала его к Анне Закревеской. Вероятно, что чувства между ними "жили" с 1843 до 1854-1855 годов.

Подобная ситуация сложилась и с Агатой Усковой, женой коменданта Новопетровской крепости, где Шевченко находился во время ссылки в 1854-1855 годах. Поэт увлекся матерью детей коменданта, их вечерние прогулки и совместные беседы в саду сближали их, однако сплетни и обстоятельства заставили их расстаться. Со временем Шевченко увидел в ней обычную провинциальную даму с ограниченными интересами, а иллюзии об идеальной любви исчезли.

Еще одним большим увлечением поэта стала актриса Екатерина Пиунова, с которой Шевченко даже планировал женитьбу. В 1858 году он просил руку девушки у ее родителей, обещая быть рядом и заботиться об избранной. Однако из-за значительной разницы в возрасте — Шевченко было 44, а девушке 16 — а также из-за социального статуса поэта свадьбы так и не состоялось. Екатерина позже вышла замуж за другого мужчину, который, кстати, был значительно старше ее.

Ухаживание замужней Марии Максимовича

Самой большой загадкой в жизни Шевченко остаются его отношения с Марией Васильевной, женой Михаила Максимовича. Впервые они встретились в 1858 году в Москве: Марии было чуть больше 20, а ее мужу — 54. Несмотря на пятилетний брак, у них не было детей. После первой встречи Шевченко записал в "Дневнике", что мрачный дом Максимовича ожил благодаря появлению Марии.

Мария также симпатизировала поэту, и они некоторое время переписывались. После короткой разлуки Шевченко снова встретился с ней и создал одноименную поэму.

Как уже упоминалось, у супругов не было детей. Но по странному стечению обстоятельств через девять месяцев после пребывания у них Шевченко у Марии родился сын Алексей. Впоследствии в семье начались споры, потому что ребенок был уже слишком похож на Тараса Григорьевича.

Последняя любовь — Ликерия Полусмакова

Летом 1860 года Шевченко влюбился в Ликерию Полусмакову. Она была значительно моложе поэта, но это не помешало ему мечтать о совместной жизни: он снимал ей квартиру, готовил свадебную одежду, дарил подарки и писал письма. Однако Ликерия изменила ему, и поэт пережил глубокое разочарование. Свадьба так и не состоялась.

Впоследствии она осознала свою ошибку и много лет проводила у могилы Шевченко, ухаживая за ней.

