Там икона творит чудеса: чем еще интересно село, где родилась жена османского султана Роксолана (фото)

Село, откуда Хасеки Гюррем-султан, является комплексным памятником природы "Великие Голды"

Небольшое село Лучинцы в Ивано-Франковской области может похвастаться великим прошлым — именно его считают родиной Роксоланы, легендарной Хасеки Хюррем-султан, которая стала женой османского султана Сулеймана Великолепного и одной из самых влиятельных женщин XVI века.

Но история Лучинцев — это не только легенда о Роксолане, но и живая память о событиях, людях и святынях, которые там были и есть. "Телеграф" рассказал об уникальности этого села.

Село Лучинцы расположено в составе Рогатинского городского общества Ивано-Франковского района. Первое письменное упоминание о нем датируется 30 ноября 1436 года. В налоговом реестре 1515 года отмечено, что в селе было около 25 гектаров обрабатываемой земли. В 1906 году местные жители участвовали в аграрной забастовке.

Первая известная церковь в селе появилась еще в XVII веке, а новую, деревянную, построили в 1781 году. В ней установили икону Лучинецкой Богородицы, которая впоследствии стала чудотворной. Свои чудотворные свойства икона стала проявлять в 1860 году, когда висела на стене в сельской хате Николая и Анны Кугнатов. Старая, закопченная и почерневшая, она самовосстановилась на глазах хозяев. Обновленную икону величественной процессией перенесли в храм и установили в главном алтаре.

Чудотворная икона Богородицы в церкви Святого Николая

В 1901–1903 годах на месте старой церкви построили новую — каменную, тоже посвященную Святому Николаю. Для почитания чудотворной иконы построили отдельную часовню. Митрополит Андрей Шептицкий в 1906 году, находясь с паломничеством в Иерусалиме, посвятил эту икону перед Гробом Господним и восстановил для Лучинцев право на отпуска, предоставленные Папой Римским Пием IX.

Церковь Святого Николая – духовный центр общины

Во время Первой мировой войны храм испытал значительные разрушения, но чудотворный образ снова уцелел. Было уничтожено почти все, кроме той части стены, где висела икона Пресвятой Богородицы. Чудом спасённый образ перенесли в церковь.

Чудотворная сила иконы Богородицы проявилась и в советское время: регент церкви, чтобы спасти колокола, закопал их и не сказал где. Когда люди решили построить новую колокольню, они молились перед иконой. Чудом колокола нашлись во время закладки фундамента.

Сегодня в деревне действуют школа, библиотека, клуб, медпункт и магазины. Здесь проживают более 1300 человек, а рядом с храмом стоит памятник жертвам Второй мировой войны.

Гимназия в Лучинцах, обучающая местных детей

У Лучинцев также есть своя природная гордость — комплексный памятник природы "Великие Голды".

Достопримечательность "Большие Голды" рядом с селом

