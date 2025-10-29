Укр

Там женщина утопила турка в бочке с огурцами: чем еще интересен город, где родился композитор Владимир Ивасюк (фото)

Где родился Владимир Ивасюк. Фото Коллаж "Телеграфа"

В городе, где родился автор песни "Червона рута", до сих пор есть родительский дом

Город Кицмань на Буковине известен не только своей давней историей и легендами о храброй женщине, которая утопила турка, но и как родина украинского композитора Владимира Ивасюка, автора "Красной руты".

Самое древнее письменное упоминание о Кицмане датируется 1413 годом. А благодаря выгодному расположению на перекрестке дорог между долинами Днестра и Прута, город быстро развивался, становясь важным центром торговли и ремесел в средневековье. "Телеграф" решил рассказать, чем еще известен этот город.

Город Кицмань, Черновицкая область
Локация в городе Кицмань

Китцман, живописный город на Буковине в Черновицкой области, имеет многовековую историю. По местной легенде, название происходит от имени храброй женщины Кицы, которая спасла поселение от турок, утопив врага в бочке с огурцами. Однако историки предполагают и другие версии: от слова "коц", то есть разновидности ковра, мужского имени Козьма или ремесленника Кошмана, изготавливавшего корзины из лозы.

Откуда произошло название города Кицмань
История названия города Кицмань, откуда родом Ивасюк

Первое письменное упоминание о Кицмане датируется 1413 годом. Город развивался благодаря перекрещиванию торговых путей между долинами Днестра и Прута. В средневековье он принадлежал епископу и местным феодалам, а с 1798 года стал городом и центром уезда. В XVIII веке Кицмань отличался развитием торговли и ремесел.

Жители Кицмана активно участвовали в социальных и политических движениях. В 1848 году город поддержал революционные призывы Венского комитета демократических союзов, в 1905-м состоялось народное вече за всеобщее избирательное право, а во время Первой мировой войны в 1917 году солдаты создали Совет солдатских депутатов. После Пятой Галицкой битвы и революционных событий того же года Кицмань оказался под контролем австро-германских войск, а с ноября 1918 года — королевской Румынии.

В июне 1920 года город стал ареной студенческих протестов против насильственной румынизации школ. После Второй мировой войны Кицмань оказался под советской оккупацией, а с провозглашением независимости Украины 24 августа 1991 года вошел в состав независимого государства.

Стоит добавить, что в городе есть также такие здания:

Костёл Матери Божьей Царицы и Свято-Николаевская церковь.

Костел в городе Кицмань, где родился Владимир Ивасюк
Костёл Матери Божьей Царицы
Церковь на родине Владимира Ивасюка
Свято-Николаевская церковь

Известные люди Кицмана

Среди известных украинцев, родившихся в этом городе, Владимир Ивасюк — украинский поэт и композитор. Один из основателей украинской эстрадной музыки. Его отец Ивасюк Михаил, украинский писатель, долгое время работал учителем в местной средней школе. По его инициативе и содействию в городе открыли музыкальную школу, ныне на имя его сына.

Дом родителей Владимира Ивасюка, где он родился
Дом, где родился композитор Владимир Ивасюк
Старинное здание, где когда-то учились кицманские школьники
Памятник Владимиру Ивасюку
Бывшая школа в городе Кицмань
Бывшее здание Кицманской средней школы

