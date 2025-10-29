Там женщина утопила турка в бочке с огурцами: чем еще интересен город, где родился композитор Владимир Ивасюк (фото)

В городе, где родился автор песни "Червона рута", до сих пор есть родительский дом

Город Кицмань на Буковине известен не только своей давней историей и легендами о храброй женщине, которая утопила турка, но и как родина украинского композитора Владимира Ивасюка, автора "Красной руты".

Самое древнее письменное упоминание о Кицмане датируется 1413 годом. А благодаря выгодному расположению на перекрестке дорог между долинами Днестра и Прута, город быстро развивался, становясь важным центром торговли и ремесел в средневековье. "Телеграф" решил рассказать, чем еще известен этот город.

Локация в городе Кицмань

Китцман, живописный город на Буковине в Черновицкой области, имеет многовековую историю. По местной легенде, название происходит от имени храброй женщины Кицы, которая спасла поселение от турок, утопив врага в бочке с огурцами. Однако историки предполагают и другие версии: от слова "коц", то есть разновидности ковра, мужского имени Козьма или ремесленника Кошмана, изготавливавшего корзины из лозы.

История названия города Кицмань, откуда родом Ивасюк

Первое письменное упоминание о Кицмане датируется 1413 годом. Город развивался благодаря перекрещиванию торговых путей между долинами Днестра и Прута. В средневековье он принадлежал епископу и местным феодалам, а с 1798 года стал городом и центром уезда. В XVIII веке Кицмань отличался развитием торговли и ремесел.

Жители Кицмана активно участвовали в социальных и политических движениях. В 1848 году город поддержал революционные призывы Венского комитета демократических союзов, в 1905-м состоялось народное вече за всеобщее избирательное право, а во время Первой мировой войны в 1917 году солдаты создали Совет солдатских депутатов. После Пятой Галицкой битвы и революционных событий того же года Кицмань оказался под контролем австро-германских войск, а с ноября 1918 года — королевской Румынии.

В июне 1920 года город стал ареной студенческих протестов против насильственной румынизации школ. После Второй мировой войны Кицмань оказался под советской оккупацией, а с провозглашением независимости Украины 24 августа 1991 года вошел в состав независимого государства.

Стоит добавить, что в городе есть также такие здания:

Костёл Матери Божьей Царицы и Свято-Николаевская церковь.

Костёл Матери Божьей Царицы

Свято-Николаевская церковь

Известные люди Кицмана

Среди известных украинцев, родившихся в этом городе, Владимир Ивасюк — украинский поэт и композитор. Один из основателей украинской эстрадной музыки. Его отец Ивасюк Михаил, украинский писатель, долгое время работал учителем в местной средней школе. По его инициативе и содействию в городе открыли музыкальную школу, ныне на имя его сына.

Дом, где родился композитор Владимир Ивасюк

Памятник Владимиру Ивасюку

Бывшее здание Кицманской средней школы

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как сейчас смотрится могила легендарного композитора Ивасюка, которого 46 лет назад нашли повешенным.