"В ней кто-то умер?" Космическая скидка на зарядную станцию удивила украинцев (фото)

На этот товар указана скидка более 90%

В интернете разразилась волна обсуждений после того, как популярный онлайн-магазин выставил зарядную станцию с нереальной скидкой — минус 91%. Пользователи сразу заподозрили странное — одни шутят, что этот товар "кого-то убил", другие уверены, что сайт просто ошибся. А некоторые даже намекнули — мол, с этой станцией связана какая-то темная история, потому что "там кто-то умер".

Такой пост опубликовал пользователь Threads. На скриншоте видно, что зарядную станцию стоимостью 67999 грн продают со скидкой 91%.

Украинцы любят скидки, но такая даже слишком. В результате устройство продается всего за 6399 грн. Казалось бы, мечта каждого, кто готовится к зиме без света, но комментарии под товаром – это отдельный триллер.

Одни подозревают, что когда на сайте выставляли цену, случайно прибавили лишнюю цифру. Другие же убеждены, что даже для такой стоимости со скидкой такая мощность устройства слишком мала.

