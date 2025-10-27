Не скупайте его сейчас: цены на один из самых популярных продуктов в Украине могут скоро упасть

Вместо ожидаемого подорожания некоторые продукты в Украине могут упасть в цене

Некоторые продукты в Украине, несмотря на тяжелую ситуацию, могут приятно удивить своими ценами уже в ближайшее время. Это, например, касается молочной продукции, в частности, масла.

Что нужно знать:

В Европе дешевеет масло и тренд заденет Украину

Подешеветь могут все виды данного продукта

Падение цен может быть значительным

Вместо ожидаемого подорожания эксперты молочной отрасли прогнозируют стабилизацию цен, а в отдельных категориях даже их снижение. Все из-за европейского рынка, где цены на данные продукты уже летят вниз. Украина является частью глобального рынка, поэтому, когда цены падают в Европе, они снижаются и у нас.

Исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур в комментарии "Телеграфу" спрогнозировал, что масло может подешеветь примерно на 10%.

По его словам, это касается всех видов масла – и 82-процентного, и 73-процентного, и даже бутербродного с меньшей жирностью.

Делают масло разной жирности. И 82, и 73, и 62 тоже бутербродное. Так оно все будет стоить меньше сказал Дидур

В связи с этим эксперты советуют не скупать масло впрок — продукт имеет ограниченный срок хранения, а реальные цены скорее снизятся, чем вырастут, даже несмотря на тяжелую зиму и отключения.

Для справки: средня цена за 200 грамм сливочного масла на конец лета в Украине составляла 100-105 гривен.

