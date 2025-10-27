Цены на главный продукт на столе украинцев взлетят в космос? Эксперт объяснил ситуацию

Себестоимость хлеба уже растет

Уже этой зимой из-за перебоев с электроснабжением цены на хлеб могут существенно вырасти. Рост, вероятно, не будет исчисляться десятками процентов, как предсказывают в сети, но все же окажется ощутимым.

Такой прогноз в комментарии "Телеграфу" высказал вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей, директор хлебопекарного производства "Урожай" в Запорожье Алексей Пучков. Полную версию материала о ценах в Украине читайте на нашем сайте, перейдя по ссылке.

По его мнению, есть основания ожидать подорожания данной продукции. Он объяснил, что себестоимость хлеба уже растет.

Ржаная мука подорожала почти вдвое за полгода из-за дефицита посевов, пшеничная — на 10–30%. "Новый урожай не снизил цену, а немного еще поднял", — отметил эксперт.

Дорожают также дрожжи, топливо и электроэнергия — для предприятий она составляет более 10 грн за киловатт-час.

"Обычные платят четыре, а мы — десять. Это огромный перекос", — подчеркнул Пучков.

При этом рост цен, согласно его прогнозу, может быть умеренным.

Я думаю, что само по себе повышение на 30 процентов не очень возможно, потому что само по себе сети, а они есть основная цепочка сбыта хлеба от производителя до потребителя. И они очень критически относятся к удорожаниям выше 10-15 процентов. объяснил Пучков

Крупные торговые сети стараются не допустить резкого повышения цен на хлеб и уже предупредили производителей о возможном моратории на подорожание. "Сети рассылают нам письма, которые с ноября наложат мораторий на повышение цен", — рассказал Алексей Пучков. По его словам, даже если производители попытаются поднять цены на 10–15%, магазины могут отказаться принимать их.

Причина – конкуренция за покупателя и собственное производство хлеба в сетях. "Такие, как "Сильпо" или "Варус", много выпекают почти полного цикла", — пояснил Пучков.

Таким образом, согласно прогнозу эксперта, хлеб в Украине этой зимой действительно может подорожать. Но на 10–15%, а не на 30%, как пугают в сети

